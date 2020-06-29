به گزارش خبرگزاری مهر، نادر میرزایی، درباره فراخوان جشنواره همگفت جوانان آسیب ستیز که به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در این جمعیت برگزار میشود اظهار داشت: این جشنواره در واقع موضع جوانان در مقابله با آسیبهای اجتماعی است که همیشه آنها را به عنوان یک جوان تهدید میکند و جوانان با بیان یک جمله که نشان از آگاهی، اندیشه، باور و ارادهی آنها برای آغوش کشیدن امنیت است در این جشنواره شرکت میکنند.
وی افزود: خشونت، اعتیاد و گم شدگی هویت و خیلی چیزهای دیگر خطراتی برای جوانان هستند که جوانان همیشه با آنها سرو کار دارند و این جشنواره سعی دارد نگرش جوانان در مقابله با این آسیبها را بیان کند.
میرزایی ادامه داد: افراد برای شرکت در این جشنواره جملات خود را در مقابل دوربین موبایل خود ابراز داشته و به آدرس مجازی جشنواره ارسال میکنند و هیئت داوران جشنواره آثار رسیده به دبیرخانه را از سه جهت مورد ارزیابی قرار میدهند.
وی با بیان اینکه نگارش و محتوای جمله مثل موضوع، ساختار انشایی و نیز زیبایی و ظرافت ادبی جمله در ابتدا مورد ارزیابی قرار میگیرد در ادامه افزود: گویش و بیان، مثل بیان خوب و درست جمله، خلاقیت در بیان و تن و آهنگ صدا و نیز جنبه نمایشی مانند زبان بدن و ابراز احساسات در چهره از دیگر موارد ارزیابی آثار میباشد.
معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین در پایان، مهلت ارسال آثار را تا بیستم تیر ماه سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: مراسم اختتامیه این جشنواره بصورت مجازی و زنده برگزار میشود و به نفرات برتر، تندیس جشنواره همراه با جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
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