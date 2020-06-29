رضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا و حتی بعد از بازگشایی اصناف، تالارها تنها مجاز به توزیع غذا و پذیرش مهمان به صورت انفرادی بوده و نمی‌توانستند پذیرای مراسم عمومی چون عروسی‌ها باشند.

رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی با بیان اینکه متأسفانه برخی از تالارهای خراسان‌جنوبی از این دستورالعمل تخطی کردند، بیان‌کرد: به واسطه همین بی توجهی نسبت به دستورالعمل‌ها و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری مراسم در تالارها طبق گزارش اداره اماکن و دانشگاه علوم پزشکی هفت تالار در استان پلمب شدند.

وی با اشاره به نامه جدید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه‌داد: طبق این نامه به جز در شهرستان‌هایی چون درمیان و خوسف که وضعیت در آنان مطلوب است در ۶ شهرستان دارای وضعیت نارنجی و قرمز تالارها اجاره اینکه پذیرای مراسم باشند، ندارند که در واقع تأکیدی بر روند گذشته بود.

علیزاده یادآور شد: امیدواریم همه ما دستورالعمل‌های بهداشتی و توصیه‌های ستاد ملی مدیریت کرونا را به صورت دقیق و کامل اجرا کنیم تا هر چه زودتر کووید ۱۹ از جامعه ما رخت بربندد.

وی گفت: طبیعی است که با مراعات‌های بهداشتی ما و سفید شدن وضعیت بقیه شهرستان‌ها امکان فعالیت بهتر و مطلوب‌تر اصناف نیز فراهم شده و آنان با آرامش خاطر بیشتری می‌توانند به مردم خدمت‌رسانی داشته باشند.