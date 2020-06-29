به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز تکلیف ادامه مسابقات فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مشخص نشده است، کنفدراسیون قاره کهن جدول زمانبندی فصل آینده را مشخص و اعلام کرده است.

AFC در تازه ترین موضع گیری خود بر نظر قبلی تاکید و اعلام کرده است اگر تیمی از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا انصراف دهد پیامدهای بدی در انتظارش خواهد بود و با جریمه مالی شدید مواجه خواهد شد.

روزنامه الوطن امروز اعلام کرده است که کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه زمانبندی فصل جدید را اعلام کرده است. براین اساس مسابقات فصل آینده(۲۰۲۱) با حضور ۴۰ تیم در ۱۰ گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد. قرار است قرعه کشی این دوره از مسابقات ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ برگزار شود.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته مرحله مقدماتی فصل آینده دی ماه سال ۹۹ برگزار می شود و مرحله گروهی هم بهمن همین سال شروع خواهد شد. هفته نخست این رقابت‌ها نیز ۸ و ۹ فوریه (۲۰ و ۲۱ بهمن)، هفته دوم ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن)، هفته سوم ۱ و ۲ مارس (۱۱ و ۱۲ اسفند ۹۹)، هفته چهارم ۱۵ و ۱۶ مارس(۲۵ و ۲۶ اسفند)، هفته پنجم ۱۲ و ۱۳ آوریل (۲۴ و۲۵ فروردین ۱۴۰۰) و هفته ششم ۲۶ و ۲۷ آوریل (۷ و ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا مرحله یک شانزدهم نهایی را در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد کرد که بر این اساس مرحله رفت یک شانزدهم نهایی روزهای ۱۶ و ۱۷ می (۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰) و دور برگشت روزهای ۲۴ و ۲۵ می (۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد.