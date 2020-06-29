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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۴

قهرمان کشتی جهان:

می‌خواهم به تدریج خودم را برای المپیک آماده کنم

می‌خواهم به تدریج خودم را برای المپیک آماده کنم

تاکوتو اوتوگورو قهرمان ژاپنی کشتی آزاد جهان گفت: طوری برنامه ریزی کرده ام که به تدریج سطح آمادگی خود را بالا ببرم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، تاکوتو اُتوگورو قهرمان ژاپنی کشتی آزاد جهان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا مجبور بودیم که فعالیت های ورزشی خود را به صورت محدود انجام دهیم.

دارنده مدال طلای جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم تصریح کرد: با توجه به اینکه المپیک توکیو یکسال به تعویق افتاد، سعی کردم اول سلامتی خود را حفظ کنم و در ادامه به تدریج سطح آمادگی خود را بالا ببرم و می خواهم در المپیک حضوری موفق داشته باشم.

وی در مورد نحوه تمریناتش در زمان قرنطینه گفت: در خانه تمرینات خود را انجام می دادم و از حضور در اجتماعات خودداری می کردم.بیشتر وقت خود را نیز برای تحصیل می گذرانم. در مجموع توانستم زندگی ام را به راحتی برنامه ریزی کنم.

کد مطلب 4960981

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