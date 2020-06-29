سقف افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهر اصفهان ۲۰ درصد است

رسول جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سقف اجاره بهای مسکن در کلان شهر اصفهان ۲۰ درصد است، اظهار داشت: در آخرین جلسه با استاندار اصفهان موضوع قانونمندی اجاره بهای واحدهای مسکونی مطرح و پیشنهاد تعیین سقف اجاره بهای مسکن از اصفهان به پایتخت ارائه شد که در روز گذشته همین پیشنهاد توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.

وی افزود: سقف اجاره بهای واحدهای مسکونی در تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرها از جمله اصفهان تا ۲۰ درصد و بقیه شهرها تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت که مبنای آن قرارداد سال گذشته مستأجر با موجر است.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان بیان داشت: این تمدید افزایش اجاره بهای مسکن در شرایط امروز که جامعه زیر فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار دارد لحاظ می‌شود و قرار است تا سه ماه بعد از اعلام پایان کرونا توسط وزارت بهداشت تداوم داشته باشد.

وی اضافه کرد: ابلاغیه سقف اجاره بهای مسکن به چهار هزار و ۵۰۰ واحد مشاور املاک پروانه دار در شهرستان اصفهان ابلاغ شده و ضمانت اجرایی آن از طریق دستگاه قضائی خواهد بود.