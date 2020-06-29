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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان:

سقف افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهر اصفهان ۲۰ درصد است

سقف افزایش اجاره بهای مسکن در کلانشهر اصفهان ۲۰ درصد است

اصفهان- رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت:سقف اجاره بهای واحدهای مسکونی در کلانشهر اصفهان تا ۲۰ درصد و بقیه شهرها تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت که مبنای آن قرارداد سال گذشته مستاجر با موجراست.

رسول جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سقف اجاره بهای مسکن در کلان شهر اصفهان ۲۰ درصد است، اظهار داشت: در آخرین جلسه با استاندار اصفهان موضوع قانونمندی اجاره بهای واحدهای مسکونی مطرح و پیشنهاد تعیین سقف اجاره بهای مسکن از اصفهان به پایتخت ارائه شد که در روز گذشته همین پیشنهاد توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.

وی افزود: سقف اجاره بهای واحدهای مسکونی در تهران تا ۲۵ درصد، کلانشهرها از جمله اصفهان تا ۲۰ درصد و بقیه شهرها تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت که مبنای آن قرارداد سال گذشته مستأجر با موجر است.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان بیان داشت: این تمدید افزایش اجاره بهای مسکن در شرایط امروز که جامعه زیر فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار دارد لحاظ می‌شود و قرار است تا سه ماه بعد از اعلام پایان کرونا توسط وزارت بهداشت تداوم داشته باشد.

وی اضافه کرد: ابلاغیه سقف اجاره بهای مسکن به چهار هزار و ۵۰۰ واحد مشاور املاک پروانه دار در شهرستان اصفهان ابلاغ شده و ضمانت اجرایی آن از طریق دستگاه قضائی خواهد بود.

کد مطلب 4960988

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    نظرات

    • خانم عرب IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جناب جهانگیری متاسفانه شما با واحد قضایی هماهنگ نیستید چون با وجود اینکه ما اجاره منزل را بیش از20%به حساب مالک واریز کردیم و هیچ مشکل اخلاقی هم با ایشان نداشته‌ایم، ایشان حکم تخلیه ظرف مدت سه روز برای ما گرفته، ما در این شرایط کرونا سه روزه چطور جا به جا شویم، لطفا راهنمایی فرمایید

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