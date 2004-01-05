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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۲

دو تن از نزدیکان عزت ابراهیم الدوری خود را تسلیم نیروهای آمریکایی کردند

یک ژنرال آمریکایی امروز دوشنبه اعلام کرد : دو تن از نزدیکان عزت ابراهیم الدوری مرد شماره دو عراق خود را تسلیم نیروهای آمریکایی کردند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره ، مارک کمیت سخنگوی نیروهای ائتلاف در عراق گفت : ولید زهیر الدوری و برادرش که از نزدیکان عزت ابراهیم الدوری مرد شماره دو و معاون شورای فرماندهی رژیم سابق عراق محسوب می شوند، خود را تسلیم نیروهای آمریکایی کردند  .
وی همچنین ازدستگیری یک فرد مظنون که تصور می شود در سرنگونی هلی کوپتر ارتش آمریکا در شهر موصل درماه گذشته دست داشته باشد، خبرداد . 

کد مطلب 49610

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