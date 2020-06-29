ورود پیکر شهید «نسیم افغانی» به فرودگاه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش، پیکر مطهر شهید والامقام «نسیم افغانی» با استقبال مسئولان و خانواده شهدا و اتباع افغانستانی وارد فرودگاه مشهد شد.
مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید، امروز از ساعت ۱۸ تا اذان مغرب با حضور مسئولان، خادمان بارگاه رضوی و خانواده شهدای مدافع حرم در رواق امام خمینی (ره) حرم حضرت رضا (ع) برگزار میشود.
مراسم تشییع به دلیل شیوع کرونا برگزار نمیشود و مراسم تدفین پیکر این مجاهد شهید، سهشنبه ۱۰ تیر با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در صحن آزادی حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
پیکر این شهید طی تفحص اخیر شناسایی شده است و از آنجا که خانواده وی در بمباران هزاره افغانستان به شهادت رسیدهاند، با امر رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی خاکسپاری میشود.
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