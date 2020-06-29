خرید و فروش مسکن در کرج ۵۰ درصد کاهش داشته است

محمد قمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند کاهشی حادث شده در بحث معاملات مسکن شهر کرج از زمان شیوع کرونا تاکنون همچنین ادامه دارد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت بحث تمدید دوماهه اجاره نامه‌هایی که قرارداد اتمام آن به ترتیب اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری بوده تاکنون در کرج اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث خرید و فروش مسکن در کرج نیز نسبت به اسفندماه سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی رخ داده است، افزود: قیمت مسکن در کرج اکنون نسبت به بهمن ماه ۹۸ و قبل از شیوع کرونا با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کرج گفت: به مستاجرانی که مهلت قرارداد اجاره آنها رو به اتمام است، توصیه می‌کنیم که برای تمدید قرارداد خود شتاب زده عمل نکنند زیرا این کار در افزایش قیمت اجاره مسکن تأثیرگذار است.

قمی بیان کرد: وقتی مستأجران در بحث تمدید اجاره مسکن کمی حوصله به خرج دهند، مالکان نیز به هنگام تمدید قرارداد تغییر آنچنانی در مبلغ اجاره واحد مسکونی خود اعمال نخواهند کرد.

به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کرج تحت تأثیر شیوع کرونا هنوز هم مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان مسکن و یا مستأجران برای بازدید از خانه‌هایی که تخلیه نیستند با چالش‌هایی مواجه هستند زیرا برخی شهروندان اجازه بازدید را نمی‌دهند.