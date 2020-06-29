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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد شدید در زنجان/ هوا خنک‌تر می شود

وزش باد شدید در زنجان/ هوا خنک‌تر می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت:  از بعد از ظهر امروز بارش باران برخی استان زنجان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این بارش‌ها با رعد و برق همراه خواهد بود، اظهار کرد: به شهروندان توصیه می‌شود در  نقاط مرتفع تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوا تا اواخر هفته کاهش داشته و هوا خنک‌تر می‌شود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز هوا خنک‌تر شده است.

کد مطلب 4961024

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