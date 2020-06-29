رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: از بعد از ظهر امروز بارش باران برخی استان زنجان را فرا میگیرد.
وی با بیان اینکه این بارشها با رعد و برق همراه خواهد بود، اظهار کرد: به شهروندان توصیه میشود در نقاط مرتفع تردد نکنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوا تا اواخر هفته کاهش داشته و هوا خنکتر میشود.
وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۷ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز هوا خنکتر شده است.
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