تامین ۶.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته حدود ۶.۲ میلیارد یورو برای واردات انواع کالاها تأمین ارز شده است.

از این میزان حدود ۲.۲ میلیارد یورو از محل عرضه ارز در سامانه نیما، ۲.۱ میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و ۱.۹ میلیارد یورو از محل ارز اشخاص (شامل صادرات در مقابل واردات حدود ۸۰۰ میلیون یورو و از محل صادرات غیر ۱.۱ میلیارد یورو) بوده است.

نکته حائز اهمیت در تأمین ارز از محل منابع عرضه شده به سامانه نیما، ثبت رکورد ۲۶۰ میلیون یورویی در هفته گذشته بوده است. این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۳۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

یادآوری می‌شود، میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که نسبت به هفته پیش از آن ۹۲ درصد رشد داشته است.

همچنین معادل دلاری میانگین موزون نرخ تأمین ارز واردات از محل سامانه نیما حدود ۱۶,۴۰۰ تومان بوده است. این رقم حاکی از این است که نرخ تأمین ارز واردات کالاهای مورد نیاز کشور، فاصله معناداری با نرخ‌های اعلامی در کانال‌های غیررسمی دارد.

لازم به توضیح است که منظور از فروش ارز، میزان کل ارز فروخته شده در سامانه نیما و منظور از تأمین ارز واردات، میزان رقم عملیاتی شده برای واردات کالاست. لذا تفاوت میزان ارز فروخته شده و ارز تأمین شده بدین معناست که مبلغ باقیمانده در روزهای آتی عملیاتی شده و به آمار ارز تأمین شده اضافه می‌شود.