ورود دادستانی به پرونده سبزرود/ درب های مناطق گردشگری حذف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارش خبرگزاری مهر و طرح موضوع مشکلات دو منطقه گردشگری سبز رود سرایان و چهارده بیرجند با عنوان «فروش دو منطقه گردشگری / کویرنشینان از طبیعت گردی محروم شدند» مسئولان استانی بلافاصله روز گذشته در دفتر دادستانی برای پیگیری موضوع تشکیل جلسه دادند.
نصب درب در ورودی دو منطقه گردشگری که عنوان شده ملک شخصی افراد است مورد گلایه بسیاری از شهروندان در فضای مجازی و حقیقی شده و خواستار ورود مسئولان قضائی به این موضوع برای دفاع از حقوق خود و حذف این دربها هستند.
شهروندان بیرجندی و سرایانی عنوان میکنند: خرید و فروش زمین در هر روستا طبق ضوابط قانونی از حقوق و آزادیهای فردی است ولی روستایی که یک منطقه گردشگری است در زمینه فروش آن باید دقت و تأمل بیشتری میشد. و اشخاص اجازه ندارند برای دیدن یک جاذبه طبیعی و گردشگری به هر بهانهای در معبر عمومی برای مردم مانع ایجاد کنند.
علیرضا نصرآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به انعکاس مشکل منطقه گردشگری چهارده و منطقه سبز رود سرایان در خبرگزاری مهر بیانکرد: برای رفع مشکل سبز رود متولیان امر در شرکت آب منطقهای، منابع طبیعی و فرمانداری سرایان در دفتر دادستانی این شهرستان جلسهای برگزار و موضوع را پیگیری کردند.
مدیرکل منابع طبیعی خراسانجنوبی اظهار کرد: در مورد تابلوی «منطقه اختصاصی» و نصب درب در ورودی روستای چهارده نیز استانداری، دادستانی، منابع طبیعی و میراث فرهنگی ورود پیدا کردهاند و امیدواریم در نهایت حقوق مردم و حق سرمایهگذار هر دو مراعات شود.
نصرآبادی ادامهداد: البته باید دقت داشته باشیم که هر کجا تابلوی ورود ممنوع نصب شده، مربوط به زمینهای شخصی خود افراد است و اگر سوال و گلایه از سد راه و معبر عمومی است که این موضوع باید توسط قوه قضائیه و دادستانها رفع شود و ما نمیتوانیم ورود پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه منابع طبیعی هیچگونه فروش زمینی در هیچ کجای استان به اشخاص نداشته است و اصلاً امکان فروش زمین ملی منتفی است، گفت: ما فقط طبق قوانین و مصوبات و طبق طرح کارگروهها زمینهایی را به راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نیروهای نظامی و انتظامی واگذار کردهایم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسانجنوبی اظهار کرد: اینگونه نیست که منابع طبیعی نسبت به حفاظت و دست اندازی به منابع طبیعی و عدم بهرهمندی مردم از جاذبههای طبیعی سکوت کرده باشد بلکه از همان ابتدای طرح موضوع سبز رود و چهارده در این موضوع ورود پیدا کردیم.
نصرآبادی یادآور شد: البته باید به سرمایهگذار و بخش خصوصی نیز این حق را بدهیم که نسبت به حفاظت و حراست از ملک شخصی خود نیز اقدامات لازم را مبذول دارد ولی این اعمال حق نباید منجر به عدم بهرهمندی مردم از جاذبههای طبیعی یا معبر عمومی منجر شود.
خبرگزاری مهر تا حصول نتیجه پیگیر این مطالبه مردمی از سوی مسئولان خراسان جنوبی خواهد بود.
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