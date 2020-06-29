ایجاد اشتغال و بهره ‌وری در روستاها سرلوحه کار بخشداران قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، خالد جعفری در اولین سمینار بخشداران استان کردستان، اظهار داشت: اگر نتوانیم در روستاها برای اشتغال و افزایش درآمد مردم کاری کنیم، یا موجب مهاجرت سرریز جمعیت روستاها به شهرها خواهد شد و یا به اراضی ملی و منابع طبیعی دست درازی می‌کنند.

وی بر لزوم ایجاد زنجیره ارزش بویژه در حوزه صنایع دستی در روستاها تاکید کرد و افزود: روستاها را باید منبع تولید و درآمدزایی ببینیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: نظارت دقیق بر تغییر کاربری در روستاها، پیگیری ماده ۹۹ و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز توسط بخشداری‌ها ضروری است.

جعفری همچنین از اخذ مجوز استخدام ۱۰ نفر برای تعدادی از بخشداری‌های استان، خرید خودرو، تهیه ۳۰ هزار عدد ماسک برای توزیع در بخشداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه استان خبر داد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط سخت بودجه‌ای سال جاری کشور، بر لزوم صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید کرد.