به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اکبرپور در حاشیه بازدید از روند ترخیص کالاها در گمرک بندرعباس، افزود: کالاهای اساسی درصورتی‌که مشکل ثبت سفارش نداشته باشند، با کمترین تشریفات گمرکی و به‌محض دریافت مجوزهای قانونی و کد رهگیری ترخیص و روانه بازارهای کشور می‌شوند.

وی تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون تن کالای اساسی در سه ماه نخست سال جاری از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شده است.

اکبرپور با اشاره به اینکه این کالاها شامل ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، ذرت، جو، کنجاله سویا، دارو و لاستیک هستند، تصریح کرد: در حال حاضر نیز تشریفات گمرکی ۱۲۸ هزار تن کالای اساسی در حال انجام است که این کالاها پس از صدور مجوزهای قانونی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص می‌شوند.

مدیرکل گمرک شهید رجایی بندرعباس با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۳۸۰ هزار تن کالای اساسی از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد کشور شد، خاطرنشان کرد: ۶۳ درصد کالاهای وارداتی به گمرک شهید رجایی را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند.