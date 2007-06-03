فرازهایی از زندگی علمی امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، مولودی از سلاله عصمت و طهارت در 20 جمادی الاخر 1320 هجری قمری مصادف با میلاد دخت گرامی پیامبر اسلام گام به عرصه وجود نهاد . نام پدرش آیت الله شهید سید مصطفی موسوی و نام مادرش هاجر احمدی بود، وی را روح الله نامگذاری کردند.

مرحوم سید مصطفی که تحصیلات خود را در زادگاهش شروع و در نجف و سامرا با کسب معارف الهیه ادامه داده بود ، زمان میرزای شیرازی در زمره علما و مجتهدین آن عصر قرار داشت و از نجف که بازگشت، زعامت اهالی خمین را عهده دار شد و به رفع تجاوزات و تعدیات دستگاه ظالم پرداخت . او در خمین، با ایجاد جلسات معارف اسلامی به آگاه ساختن توده مردم اقدام کرد و سرانجام در راه خمین و اراک به دست طاغوتیان و اصحاب شقاوت شهید شد.

امام در پنج ماهگی یتیم شد و بعد از شهادت پدر، تحت سرپرستی مادر، عمه و دائی مهربانش پرورش یافت. امام تحصیلات مقدماتی را در خمین نزد میرزا محمود شروع کرد و سپس آن را در مکتب ملاابوالقاسم در مدرسه جدید التأسیس احمدیه آن دیار ادامه داد. در سن پانزده سالگی، تحصیلات فارسی آن روز را به اتمام رساند و نزد برادر بزرگش مرحوم آیت الله پسندیده، صرف، نحو و منطق را شروع کرد و تا سال 1338 هجری قمری از محضر ایشان بهره کافی برد .

در سن 19 سالگی هنگامی که چهار سال از وفات مادرش می گذشت، به واسطه روح تشنه و جستجوگرش راهی حوزه علمیه اراک شد که از حوزه های بزرگ دینی به شمار می رفت و تحت زعامت و سرپرستی مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی ، از مجتهدین حوزه علمیه نجف اشرف و از شاگردان برجسته حوزه درس مرحوم میرزای شیرازی اداره می شد.

در سال 1340 هجری قمری آیت الله حائری یزدی به درخواست علمای بزرگ شهر مذهبی قم از اراک مهاجرت و تحت الطاف الهی موفق شد حوزه علمیه قم را تأسیس کند .

امام در پی استاد، حوزه اراک را ترک کرد و در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت و در محضر آیت الله حائری یزدی پایه های علمی و مبانی فقهی و اصولی را تکمیل کرد و در محضر مرحوم آیت الله شیخ علی اکبر یزدی ( معروف به حکیم ) درعلم هیئت مهارت یافت.

امام از استاد و مراد خود مرحوم آیت الله شاه آبادی متون مختلف عرفان، حکمت و فلسفه را فراگرفت و خود را در دریای علوم اسلامی غرق کرد .

در سال 1345 هجری قمری سطوح را به پایان رسانید و به درجه اجتهاد نایل آمد و بدون نیاز علمی و فلسفی به حوزه های علمیه نجف در زمره ی مجتهدین و نوابغ فقهی قرار گرفت.

در سال 1348 هجری قمری با دخت مکرمه مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا محمد ثـقفی تهرانی ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دو پسر و سه دختر است . امام در سال 1347 هجری قمری در حالی که فقط 27 سال داشت، تدریس فلسفه را آغاز کرد.

قبل از آن ، مدتی به تدریس " سطوح" اشتغال داشت و کتابهای فقه و اصول را با بیانی شیوا و رسا برای طلاب و فضلا شرح و بسط می داد .

ایشان از همان اوان جوانی ، مبارزات سیاسی خویش را علیه ظلم و جور آغاز نمود و چندین بار تبعید و زندانی شد.

امام در پیروزی انقلاب اسلامی ، نقش بزرگی را در رهبری مردم برعهده داشت و بالاخره در12 بهمن 1357 پس از سال ها تبعید به وطن بازگشت و تا سال 1368 هدایت جامعه را بر عهده داشت و بالاخره در 14 خرداد 1368 ، دنیای خاکی را وداع گفت و به عرش الهی هجرت کرد.