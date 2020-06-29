کشف ۱۱۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب شرق کشور

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح مبارزه با قاچاق سوخت با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، با قاطعیت و جدیت در سیستان و بلوچستان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در همین راستا مأموران پلیس امنیت اقتصادی، با شناسایی و تخریب ۸ محل دپوی سوخت و در بازرسی از ۱۲ دستگاه تریلی سوخت کش و اتوبوس دارای باک اضافی در مجموع ۱۱۶ هزار و ۴۸۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را شامل ۴۹ هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل، ۵ هزار و ۹۳۰ لیتر بنزین و ۶۱ هزار و ۴۰۰ لیتر نفت سفید کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف ۱۲ دستگاه تریلی و اتوبوس حامل سوخت قاچاق ادامه داد: در این رابطه ۳۰۲۵ فرد متخلف نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.