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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۸

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

کشف ۱۱۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب شرق کشور

کشف ۱۱۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب شرق کشور

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۱۱۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب شرق کشور خبر داد.

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح مبارزه با قاچاق سوخت با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، با قاطعیت و جدیت در سیستان و بلوچستان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در همین راستا مأموران پلیس امنیت اقتصادی، با شناسایی و تخریب ۸ محل دپوی سوخت و در بازرسی از ۱۲ دستگاه تریلی سوخت کش و اتوبوس دارای باک اضافی در مجموع ۱۱۶ هزار و ۴۸۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را شامل ۴۹ هزار و ۱۵۰ لیتر گازوئیل، ۵ هزار و ۹۳۰ لیتر بنزین و ۶۱ هزار و ۴۰۰ لیتر نفت سفید کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به توقیف ۱۲ دستگاه تریلی و اتوبوس حامل سوخت قاچاق ادامه داد: در این رابطه ۳۰۲۵ فرد متخلف نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 4961090

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