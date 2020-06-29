به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، یک انستیتو محصولات بیولوژیکی در پکن، به تازگی از نتایج مثبت آزمایش واکسن توسعه یافته برای مقابله با کووید ۱۹ خبرداده است.
این انستیتو در پکن که زیر مجموعه سینوفارم (CNBG) به حساب میآید، در بیانیهای اعلام کرد در بدن تمام ۱۱۲۰ شرکت کننده در مرحله نخست و دوم آزمایشهای بالینی، پس از دریافت ۲ دوز از واکسن کووید ۱۹، به طور موفقیت آمیز آنتی بادی به وجود آمده است.
این امر نشان میدهد واکسن ایمن و موثر است. آزمایشهای بالینی این واکسن در ۲۷ آوریل در منطقهای از ایالت هنان چین آغاز شد.
در ۲۳ ژوئن این شرکت اعلام کرد با مقامات امارات متحده عربی توافق کرده تا مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن را در این کشور انجام دهد.
به گفته محققان اگر آزمایشهای بالینی در سطح بین المللی موفقیت آمیز باشد، مرحله سوم آزمایش در آگوست پایان مییابد و پس از آن نظارتهای پزشکی در سپتامبر انجام میشود. در مرحله بعد نتایج در ماه اکتبر منتشر خواهد شد.
در این حالت اگر نتایج آزمایش مثبت باشد، در پایان ماه اکتبر اجازه بازاریابی واکسن صادر میشود.
نظر شما