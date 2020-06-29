ویروس کرونا مسئله اجتماعی یا پزشکی

خبرگزاری مهر، گروه استانها-فرشاد موفق *: سالها پیش طاعون، آبله و سفلیس تا مرز دانش پیشگیری و کنترل پزشکی فاصله بسیاری داشته اند اما امروزه اگر طاعون و آبله یکبار دیگر شیوع گسترده یابد دیگر اساساً مسئله پزشکی محسوب نمیشوند چرا که علم پزشکی روش برخورد و مقابله با آنها را به خوبی میداند، به همین دلیل آن را مسئله اجتماعی تلقی میکند زیرا ظهور مجددشان را میتوان ناشی از ناکارآمدی نظام آموزشی، مقاومت عمومی در برابر واکسیناسیون، نقص برنامه ریزی های دولتی در حوزه بهداشت عمومی یا برخی علل و عوامل ساخت بشر تلقی کرد.
کنترل طاعون و سفلیس در زمان حاضر قطعاً به تغییر نگرشهای اجتماعی و از بین بردن سستی مردم در مقابله با آن کاملاً لازم است، بیشتر بیماریها در زمان گذشته و حال حاضر مسائل فیزیکی یا پزشکی تلقی شدهاند تا یک مسئله اجتماعی.
موضوع حمله ملخ و سیل بحث برانگیز است، زمانی که چگونگی کنترل هجوم ملخها و گریز از سیل را میدانیم، این موارد مسئله اجتماعی تلقی میشوند و وقتی چنین آگاهیهایی نداریم این مسائل را صرفاً فنی، مهندسی یا فیزیکی به حساب میآوریم.
مسائل اجتماعی همان مباحثی است که مردم غالباً به آن فکر میکنند و میتوان گفت وضعیتی است که مردم از آن شکایت دارند. توجه به این فرآیند و اینکه چه کسانی اولین گام را در تعریف یک وضعیت به عنوان یک مسئله بر میدارند، چگونگی دلایل خود را به دیگران ارائه میدهند، دیگران چگونه به اعتراضات آنها واکنش نشان میدهند و محصول تعامل بین آنهایی که شکایت دارند و آنهایی که پاسخ میدهند چیست؟
نخستین خط مشی، برساخت تفاوت در همسانی است، برساخت تفاوت، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا حتی در حوزه مسائل اجتماعی هم نو را طراوتی است دگر.
اکثراً موضوع نو و متفاوت توجه مخاطبان را جلب میکند و تاکید بر مسائل کهنه در جامعه ملال آور میشود، اصطلاح مشخص اینجا (اشباع) است؛ وقتی ویروس کرونا ملال آور میشود مردم اشباع میشوند و دیگر به توصیهها و بایدها و نبایدها گوش نمیدهند.
بسیاری از افراد با شنیدن مسائل و رویدادهای جدید سردرگم و البته علاقمند به آن میشوند، به نظر میرسد که تازگی را میپسندیم اما مایل نیستیم امنیت ما با چیزهایی غیرقابل فهم تهدید شود. یکی از دلایل این عدم توجه این است که نمیدانیم چطور در مورد آنها فکر کنیم؛ زیرا پیش از این، مطالبی را درباره آن نشنیده ایم.
در برساخت یک مسئله عمومی، کسانی که در جامعه بازدارنده هستند بایستی مردم را متقاعد کنند که مسئله ویروس کرونا جدی است، هرچه تعداد قربانیان و آسیب دیدگان شرایط ویروس کرونا در جامعه بیشتر میشود، مردم آن شرایط را مسئله اجتماعی تلقی میکنند. پس راه حل آن آگاهی از شرایط، اصلاح شرایط و سیاستگذاری مناسب جهت غلبه بر ویروس کرونا است.
*کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی
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