به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن تبریک، خیرمقدم و دعای خیر برای موفقیت ریاست جدید، اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که در صورت مدیریت صحیح می‌توانست معین استان‌های دیگر باشد ولی متأسفانه در گذشته به‌گونه‌ای عمل شده که هم‌اکنون ما برای حل مشکلات نیازمند استان‌های معین هستیم.

امام جمعه زاهدان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و شیلات، خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان طبق آمار و اطلاعات، امکان تأمین گوشت موردنیاز کشور را دارد و در این شرایط تحریم می‌تواند محصولات موردنیاز را از طریق کشورهای پاکستان و هندوستان وارد کند.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان با اشاره به مشکلات مدیریتی در استان، بیان کرد: از جمله عوامل این مسأله، منافع شخصی، نگاه تنگ قومی و قبیله‌ای، منافع مادی خود و اطرافیان، ضعف توان و هم‌چنین کاهلی در انجام امور است.

رئیس شورای راهبردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مشکلات استان با کارهای معمولی و حرکت و شتاب عادی قابل حل نبوده و پیشبرد مناسب کارها نیازمند یک تلاش انقلابی، مخلصانه و جهادی است.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استان ضمن تاکید بر نگاه انقلابی و تلاش جهادی، سلامت دستگاه‌ها را مهم دانسته و خاطرنشان کرد: باید در حوزه گسترده جهاد کشاورزی، برای جلوگیری از بروز انحراف و فساد، نظارت قوی اعمال شود.

لزوم پیشگیری از فسادهای اداری و اقتصادی

وی با تکیه بر لزوم پیشگیری از فسادهای اداری و اقتصادی، ادامه داد: در صورت بروز تخلف در میان یکی از کارکنان، همان‌جا باید با تذکر و برخورد قانونی جلوی رشد فساد گرفته شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان یکی از رسالت‌های سازمان جهاد کشاورزی را توزیع عادلانه امکانات و پروژه‌ها در سطح استان دانست و گفت: در هر نقطه‌ای که زمینه فعالیت فراهم است با رعایت عدالت و انصاف برای بهره‌مندی مساوی همه مردم استان از دستاوردها، تلاش کنید.

آیت‌الله محامی تعامل با ادارات و دستگاه‌های مرتبط را یکی دیگر از ملزومات فعالیت‌های جهاد کشاورزی دانست و عنوان داشت: مثلاً در منطقه بلوچستان سدها و بندهایی داریم که از آب ذخیره‌شده آن‌ها استفاده نمی‌شود و این مسأله یکی از نگرانی‌های ساکنان محلی است که می‌توان این موارد از طریق استانداری و دستگاه مربوطه پیگیری و زمینه برای استفاده از این ذخیره آب برای پروژه‌های جهاد کشاورزی فراهم شود.

رئیس شورای زکات استان با اشاره به عدم کفاف بودجه دولتی برای اجرای برنامه‌های متنوع بیان کرد: باید از توان مردم و سرمایه‌گذاران در کنار مجموعه‌هایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و… برای اجرای فعالیت‌ها بهره گرفته شود.

امام جمعه زاهدان تاکید کرد: باید زمینه سرمایه‌گذاری و فعالیت مردم در استان فراهم شود تا آن‌ها در این حوزه تلاش کرده و حاصل دسترنج خود را به خانه ببرند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه با اشاره به تأثیرات منفی فرهنگی کمک مستقیم، تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای محرومین، ضمن حفظ کرامت آنها به آبادی منطقه نیز کمک می‌کند.

آیت‌الله مصطفی محامی ضمن ابراز گلایه از برخی سرمایه‌گذاران و تاکید بر لزوم فعال‌سازی این ظرفیت مهم از سوی جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران بومی فراوانی سرمایه خود را از استان خارج کرده‌اند و برخی از سرمایه‌داران ساکن در استان نیز حاضر به توسعه فعالیت‌های خود نبوده و صرفاً تأمین مخارج زندگی خانواده برایشان مهم است.

لازم به ذکر است که در ابتدای دیدار حجت‌الاسلام سجادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان و محمدعلی نیکبخت به تشریح سیاست‌ها و اولویت‌های این سازمان پرداختند.