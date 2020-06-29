تولید بالغ بر ۲۴۱ میلیون قطعه لارو میگو در شهرستان سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رئیسی با اشاره به تولید بالغ بر ٢٤١ میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه لارو میگو در سه ماه نخست سال در شهرستان سیریک گفت: از این میزان بالغ بر ۴۵ میلیون قطعه لارو میگو در مزارع پرورش میگو شهرستان سیریک ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه همه لاروهای تولید شده به صورت مجزا نمونه برداری و پس از تأیید سلامت با رعایت اصول بهداشتی به مراکز پرورش میگو منتقل می‌شوند تصریح کرد: مازاد نیاز شهرستان سیریک به دیگر نقاط استان جهت ذخیره سازی صادر می‌شود.

رئیسی با اشاره به فعالیت هشت مرکز تکثیر میگو در شهرستان سیریک گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و همچنین شعار سال مبنی بر «جهش تولید» در این شهرستان شش مرکز تکثیر میگو نیز در حال احداث است.