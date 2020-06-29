  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۴

رئیس شیلات شهرستان سیریک اعلام کرد

تولید بالغ بر ۲۴۱ میلیون قطعه لارو میگو در شهرستان سیریک

تولید بالغ بر ۲۴۱ میلیون قطعه لارو میگو در شهرستان سیریک

سیریک - رئیس شیلات شهرستان سیریک از ذخیره سازی ۴۵ میلیون قطعه لارو میگو از ابتدای سال زراعی جدید تا کنون در مزارع پرورش میگو سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رئیسی با اشاره به تولید بالغ بر ٢٤١ میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه لارو میگو در سه ماه نخست سال در شهرستان سیریک گفت: از این میزان بالغ بر ۴۵ میلیون قطعه لارو میگو در مزارع پرورش میگو شهرستان سیریک ذخیره سازی شده است.

وی با بیان اینکه همه لاروهای تولید شده به صورت مجزا نمونه برداری و پس از تأیید سلامت با رعایت اصول بهداشتی به مراکز پرورش میگو منتقل می‌شوند تصریح کرد: مازاد نیاز شهرستان سیریک به دیگر نقاط استان جهت ذخیره سازی صادر می‌شود.

رئیسی با اشاره به فعالیت هشت مرکز تکثیر میگو در شهرستان سیریک گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و همچنین شعار سال مبنی بر «جهش تولید» در این شهرستان شش مرکز تکثیر میگو نیز در حال احداث است.

کد مطلب 4961103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها