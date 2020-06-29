دردسرهای یک گزارش برای کاخ سفید/ تکذیب ترامپ و ارائه سندهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، تبعات گزارش روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز درباره اینکه گزارشی از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که روسیه با دادن پول به شبه نظامیان مرتبط با طالبان آنها را تشویق به کشتن نیروهای ائتلاف از جمله نظامیان آمریکایی می‌کند، همچنان ادامه دارد.

در ابتدا سفارت روسیه در آمریکا این گزارش را رد کرد و بعد از آن شخص «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اصلاً در جریان چنین گزارشی نبوده است و این در حالی است که در گزارش روز جمعه آمده بود شخص ترامپ در جریان این گزارش قرار گرفته و حتی نشستی نیز در کاخ سفید برای بررسی آن برگزار شده است.

حتی روز گذشته طالبان نیز به این گزارش واکنش نشان داده و آن را رد کرد.

در این میان «جو بایدن» رقیب انتخاباتی ترامپ از حزب دموکرات نیز گزارش نیویورک تایمز را به عنوان اهرمی جدید در کارزار انتخاباتی خود مورد استفاده قرار داده و به موجب آن انتقادات جدیدی را متوجه ترامپ کرده است.

از سوی دیگر به دنبال اقدام ترامپ در انکار مطلع بودن از ارتباط روسیه با شبه نظامیان مرتبط با طالبان، روزنامه نیویورک تایمز اسناد جدیدی را در این رابطه منتشر کرده و آورده است که از ماه‌ها قبل کماندوها و واحدهای اطلاعاتی به نیروهای ارتش آمریکا درباره این موضوع هشدار داده بودند.

در گزارش نیویورک تایمز آمده است: مقامات نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که واحد «اطلاعات ارتش روسیه» به طور محرمانه به شبه نظامیان مرتبط با طالبان پول می‌دهد تا اقدام به کشتن نیروهای ائتلاف از جمله نظامیان آمریکایی در افغانستان کنند.

نیویورک تایمز می‌نویسد: نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که واحد اطلاعات ارتش روسیه که در انجام عملیات‌های مختلف در اروپا دست دارد در افغانستان نیز برای کسب منافع وارد عمل شده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجموع ۲۰ نظامی آمریکایی در تحولات افغانستان کشته شدند اما مشخص نیست کدام مورد از این تحولات با مداخله واحد اطلاعات ارتش روسیه بوده است.

یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد اقدامات روسیه در افغانستان در اختیار «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و همچنین شورای امنیت ملی آمریکا قرار گرفته و آنها در جلسه‌ای که در اواخر ماه مارس برگزار شد در این رابطه گفتگو کرده‌اند.

در این جلسه راه‌های مختلفی برای پایان دادن به این وضعیت مطرح شد از جمله آنکه به صورت دیپلماتیک از روسیه خواسته شود تا به این قبیل اقدامات خود پایان بدهد یا آنکه با اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو، روسیه را مجبور به کنار گذاشتن این عمل کنند.