واکنش قاطع فدراسیون کشتی به حواشی انتخابات هیات مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از مدتها بلاتکیلفی در راس امور کشتی استان مازندران، انتخابات مجمع این هیات در روز ۴ تیرماه برگزار شد و عسکری محمدیان توانست با کسب آرای بیشتر نسبت به رقیبش، به عنوان سکاندار جدید کشتی این خطه قهرمان پرور انتخاب شد. مجمع انتخاباتی هیات کشتی استان مازندران با حضور سیدجلال عسگری دبیر فدراسیون کشتی، حبیب حسین زادگان مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع در شهر ساری برگزار شد که در نهایت عسکری محمدیان با کسب ۹ رأی مجمع نسبت به ۸ رای حمید محمدنژاد به پیروزی رسید.

اما این همه داستان نبود، چراکه قبل و بعد از برگزاری مجمع، حواشی مختلفی بوجود آمد و همچنان ادامه دارد. بطوریکه حامیان رقیب عسکری محمدیان پس از ناکامی کاندیدای مورد نظرشان از برخی رایزنی ها انتقاد کردند و سلامت انتخابات را زیر سوال بردند. آنها ادعا کردند فدراسیون کشتی نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظرش اقدام به رایزنی‌های دقیقه نودی با اعضای مجمع کرده و سرانجام توانسته گزینه خودش را به عنوان رئیس هیات انتخاب کند.

به هر حال طی روزهای اخیر شاهد اظهارات مختلفی از سوی اهالی کشتی مازندران بودیم که برخی از آنها سلامت انتخابات را زیر سوال بردند و عده ای دیگر ، هرگونه رایزنی برای پیروزی عسکری محمدیان را رد کردند.

در همین راستا محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث مهندسی انتخابات و رایزنی فدراسیون کشتی برای پیروزی گزینه خاص را مردود اعلام می کنم، چراکه اگر رایزنی و مهندسی در کار بود، اختلاف آرای تقسیم شده بین رقبای اصلی، یک رای نبود و گزینه مورد حمایت باید با حداکثر آرای مجمع انتخاب می شد. زمانی که عسکری محمدیان با ۹ رای در برابر ۸ رای حمید محمدنژاد به پیروزی در این رقابت رسیده است، چطور می توان بحث رایزنی برای کسب آرای مجمع و پیروزی از گزینه ای خاص را پیش کشید؟

وی تصریح کرد: واقعا جای تعجب دارد که برخی معتقدند رایزنی های دقیقه نودی فدراسیون باعث پیروزی عسکری محمدیان شده است. به واقع اگر فرد یا افرادی قصد رایزنی هم داشته باشند، روزها و هفته ها قبل از برگزاری مجمع، فرصت کافی برای این کار را داشتند و با توجه به رابطه مستقیم کاری با فدراسیون، نیازی نبود که به ادعای این منتقدان، پیش از مجمع به اتاق بروند و رایزنی کنند!

امامی به نکته دیگری پیرامون رد هرگونه رایزنی و مهندسی انتخابات اشاره کرد و گفت: اعضای مجمع هیات کشتی استان مازندران از قهرمانان جهان و المپیک، مربیان تیم ملی، متولیان کارشناس و باتجربه ورزش استان و همچنین صاحبنظرانی تشکیل شده که هرکدام برای خودشان صاحب جایگاه و نظر هستند. مطمئنا هیچ عاملی نمی توانست روی نظر اصلی آنها تاثیرگذار باشد و آنها در نهایت به صلاح و پیشرفت کشتی استان خود می اندیشند. به نظر من طرح هرگونه شائبه رایزنی و مهندسی انتخابات، بی احترامی به صاحبان رای مجمع است.

سخنگوی فدراسیون کشتی ادامه داد: عسکری محمدیان نیز بارها در این مدت اعلام کرد تنها اقدام او قبل از انتخابات، دیدار و گفتگو با برخی اهالی کشتی مازندران با هدف ارائه برنامه هایش بود و هیچگاه به کسی نگفت که به او رای دهند.

وی در پایان گفت: به هر حال بحث رایزنی و مهندسی انتخابات هیات کشتی استان مازندران را مردود اعلام می کنم و معتقدم حالا که عسکری محمدیان با رای اعتماد مجمع به ریاست رسیده، باید از او حمایت کرد تا بتواند چرخ کشتی استان را همچنان در گردش نگه دارد و باز هم افتخارات بزرگی نصیب کشتی ایران کند.