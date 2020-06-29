چرا لبنان باید سفیر آمریکا را اخراج کند؟/فتنه انگیزی شیا در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم در سرمقاله خود تحت عنوان «چرا معتقدیم که سفیر آمریکا باید از لبنان اخراج شود؟» نوشت: «دورتی شیا» سفیر آمریکا در لبنان طوری با لبنانیها رفتار میکند که گویی آنها برده دولت آمریکا بوده و دستورات واشنگتن را دریافت میکنند. سفیر آمریکا در امور داخلی لبنانیها دخالت کرده و خطرناکتر از آن، اقدام به فتنه انگیزی میان لبنانیها و شوراندن آنها علیه یکدیگر میکند.
در ادامه این گزارش آمده است: به همین دلیل معتقدیم که احضار وی از سوی «ناصیف حتی» وزیر خارجه لبنان اقدامی پایینتر از سطحی که باید انجام میشد به شمار میآید. سفیر آمریکا تمام عرفهای دیپلماتیک را زیر پا گذاشت چرا که روزهای گذشته سخنان اهانت باری علیه حزبالله لبنان مطرح کرد. سفیر آمریکا اعلام کرد که حزب الله خزانه لبنان را خالی کرده و بار مالی سنگینی بر دوش دولت به شمار میرود و این حزب مانع اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور میشود.
ناصیف حتی وزیرخارجه لبنان و "دورتی شیا" سفیر پرحاشیه آمریکا در بیروت- عکس AP
در این گزارش نوشته شده است: این زبانی که سفیر آمریکا از آن استفاده میکند موضع گیری از بالا به پایین است و اگر میدانست که واکنش حاکمیت لبنان علیه چنین تجاوزاتی بسیار محکم خواهد بود چنین سخنانی را مطرح نمیکرد. دولت لبنان نباید فقط به احضار سفیر آمریکا به دلیل مطرح کردن سخنان تحریک آمیز علیه حزب الله که بخشی مهمی از ساختار سیاسی و اجتماعی لبنان را تشکیل میدهد اکتفا کند. حزب الله لبنان نقش اساسی در محافظت از ثبات این کشور و ممانعت از کشیده شدن لبنان به سمت جنگ داخلی خون بار ایفا میکند.
در این گزارش آمده است: اگر حزبالله، یک نهاد تروریستی بود به سفارت آمریکا اجازه نمیداد با یک هواپیما، یک قاتل و جانی مانند «عامر الفاخوری» را که به ارتکاب جنایات جنگی در لبنان متهم شده بود از کشور خارج کند. برای حزبالله آسان بود که مانع فرود این هواپیما در اطراف سفارت آمریکا شود اما ترجیح داد فتنه را در نطفه خفه کند.
در این گزارش تاکید شده است: آنچه که سفیر آمریکا از آن خبر ندارد این نکته است که حزبالله لبنان ماهانه ۱۵۰ میلیون دلار به خزانه کشور به عنوان کمکهایی که به این حزب میشود واریز میکند. اکثر افراد فاسد در لبنان که دهها میلیارد دلار از اموال کشور را به خارج منتقل کرده و اقدام به غارت لبنان کردهاند جز رقبای سیاسی حزبالله و دوستان آمریکا به شمار میروند. ما معتقدیم که اخراج سفیر آمریکا به دلیل نقض توافقنامه وین در زمینه عملکرد دیپلماتیک کمترین کاری است که دولت لبنان میتواند انجام دهد.
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