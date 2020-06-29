مشکلات شهرک پیامبر اعظم(ص) با وعده و وعید حل نمی شود

رضا حیدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح مشکلات شهر بندرعباس و راهکارها و پیشنهادات بیان کرد: اتصال محلات کم برخوردار شمال شهر به فاضلاب شهری یکی از آرزوهای دیرین مجموعه ارائه کنندگان خدمات شهری به مردم بندرعباس بوده که دیرزمانی است به نظر میرسد به دلایل مختلف از جمله بافت فرسوده و در هم تنیده محلات و نیز کمبود اعتبارات در دستگاههای متولی رها شده و مسئولان کماکان منتظر نزول نعمت مهربانی طبق معمول از مرکز توزیع قدرت و ثروت هستند که به نظر میرسد امیدی به این بارش نیست.
وی در پاسخ به سوال مهر در مورد راهکار پیشنهادی برای حل معضل فاضلاب شهر بندرعباس عنوان کرد: تشکیل کارگروهی متشکل از استانداری، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب، شهرداری بندرعباس جهت تعیین تکلیف بافت فرسوده شهری و تغییرات در این بافت به منظر رون رفت از معضلات متعدد و ارائه خدمات و نیز لوله گذاری و اتصال شبکه، ضمن آنکه نمایندگان مردم در مجلس میبایست در خصوص اخذ اعتبارات استانی تلاش بیشتر کنند. زیرا به نظر میرسد برای حذف ۴۲ درصد بافت فرسوده شهر بندرعباس به عنوان اصلی ترین مشکل برای عدم تحقق این اتصال راهکاری بجز استفاده از اعتبارات ملی و استانی وجود ندارد.
شهرک پیامبر اعظم نیاز جدی به احداث زیرساختهای آموزشی دارد
وی با اشاره به مشکلات متعدد شهرک پیامبر اعظم (ص) که به عنوان مرکز جمعیتی جدیت در شهر بندرعباس شناخته میشود، خاطرنشان کرد: مجموعه شهرک پیامبر اعظم (ص) با تکثر در فرهنگ مردمانش، زیر ساختهای رها شدهاش، کمبودهای فضاهای آموزشی و خدماتی و مسائل مختلف هر روز هزینه اسکان در آنجا را مضاعف میکند و اعصاب و روان ساکنان را درگیر کرده است.
حیدری زاده با تاکید بر اینکه هر چه سریعتر مدیریت خدمات شهری در شهر پیامبر اعظم باید تعیین تکلیف شود، اظهار داشت: تولی گری شهرداری یا راه و شهرسازی با دخالت مستقیم نمایندگان در مجلس و درخواست از استانداری و دستگاههای متولی باید مشخص شود. هم اکنون کسی نمیداند که شهرداری مسئول خدمات دهی است یا مسکن و شهرسازی که باعث سردرگمی و نگرانی مردم شده است.
مجتمعهای مسکونی پیامبر اعظم فاقد پروانه ساخت و پایان کار هستند
این عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: بسیاری از مجتمعهای مسکونی ساخته شده در شهرک پیامبر اعظم (ص) نه پروانه شروع به کار دارند و نه پروانه پایان کار. لذا تکلیف اسناد مالکیت مجتمعهای مسکونی و تجاری با تشکیل کارگروهی مرکب از راه و شهرسازی، اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری سریعاً مشخص شود.
به گفته حیدری زاده، یکی دیگر از مشکلات شهرک پیامبر اعظم ترافیک در این منطقه است که نشان از واگذاری اراضی بدون در نظر گرفتن معیارهای شهری دارد. باید جلوی واگذاریهای بیشتر در این شهرک قبل از ایجاد زیرساختهای مورد نیاز گرفته شود.
وی با ابراز گلایه از نبود خدمات آموزشی مناسب در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس افزود: حجم بسیار زیادی از مردمان آن منطقه بضاعت مالی لازم را ندارند ولی بدلیل نبودن مدرسه مجبور هستند فرزندان خود را با گرفتاری در بیرون از شهرک ثبت نام کنند که علاوه بر مسئله گفته شده امنیت روانی خانوادهها را هم دچار مشکل کرده است. نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان در مقوله ایجاد زیرساختهای فیزیکی آموزشی در شهرک پیامبر اعظم (ص) اقدامات جدی کنند.
عضو شورای شهر بندرعباس ابراز داشت: اشتغال جوانان و مردم خطه جنوب که بر اساس دریا محوری صورت میگرفت با قلمداد کردن این استان به عنوان استان قاچاق خیز با اطلاعات و آماری که به غلط به مرکز نشینان ارسال شد و عدم دفاع منطقی و متقن که صورت نگرفت باعث شد روزی خوری از دریا به عنوان نعمت الهی و رزق و معیشت مردمانی که در کنار دریا سکونت دارند دستخوش آمال قاچاقچیان اصلی که کانتینر به کانتینر اجناس خارجی را وارد میکردند و میکنند گردد.
او با بیان اینکه افزایش بیکاری ناامنی را در شهر بندرعباس افزایش داده است، خاطرنشان کرد: امروز علیرغم داشتن این موهبت، متأسفانه فقر کار بیداد میکند، هر چند پیش بینی میشد وجود صنایع بتواند این معضل را حل کند اما متأسفانه بدلیل عدم برنامه ریزی کلان در سطح استان امروز فقط قابلیت کارگری موضوع به عنوان خواسته مردم بیان میشود که همان هم در خیلی از مواقع به سرانجام نمیرسد.
وی اعلام کرد: برای حل مشکل بیکاری باید قانون ته لنجی در استانهای ساحلی اجرایی شود. باید تفکر استان هرمزگان به عنوان قطب تأمین معاش و درآمد کل کشور به جای قاچاقچی خیز بودن خلق و ابقاء شد و تا با باز شدن مجدد دریا به عنوان منبع اصلی تولید کار و درآمد باعث رفع مشکل بیکاری شود.
حیدری زاده تاکید کرد: آموزش و پرورش هرمزگان و دانشگاههای مستقر در استان برای تربیت نیروی کاردان و کارشناس برای آینده صنایع به عنوان قطب اصلی تأمین شغل ساکنان برنامه ریزی کنند.
این عضو شورای شهر بندرعباس بیان داشت: طرحهای اشتغال زا با نظارت صحیح برای سرانجام رسیدن تولید یا ایجاد شغل پایدار واگذار شود. همچنین دولت کمک و مساعدت در تکمیل طرحها و مشارکت کارگران همان مجموعهها در سهام میتواند بیکاری را در بندرعباس و حتی استان کاهش چشمگیری دهد.
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