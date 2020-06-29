۱۵میلیون لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شد

محمد محبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت طی یکسال گذشته بیش از ۱۵ میلیون لیتر فرآورده سوختی قاچاق در استان سیستان و بلوچستان کشف و در این راستا ۸۰۰ نفتکش نیز توقیف شدند.

وی با اشاره به کنترل گلوگاه‌های ورودی استان سیستان و بلوچستان افزود: در این رابطه سه پرونده با حجم بالا تشکیل شده است و ۵ نفر از سرشبکه های بزرگ قاچاق سوخت در این استان هم دستگیر شدند.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با اشاره به کشف ۱۰۰ محل دپوی کالای قاچاق طی این مدت در استان تصریح کرد: باهدف مبارزه جدی با قاچاقچیان توقیف محل دپوی کالاهای قاچاق از ۳ ماه به ۶ ماه تغییر کرده است و خودروهایی که در جاده‌ها به این امر مبادرت می‌ورزند هم ۳ ماه توقیف می‌شوند.

وی با اشاره به توقیف ۳ هزار خودرو در استان سیستان و بلوچستان به دلیل قاچاق کالا، ارز و سوخت بیان کرد: ۴ درصد تصادفات در جاده‌های استان سیستان و بلوچستان مربوط به خودروهای سوختکش است.

محبی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق اقلام آرایشی هم ۱۷۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی طی یکسال گذشته در استان سیستان و بلوچستان کشف شده است که با تشدید نظارت‌ها ۲۳ درصد رشد پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان تنها استانی است که جایگاه‌های سوخت آن مجهز به دوربین است، افزود: با اجرای طرح کدینگ در استان ۹۰۰ هزار کارت سوخت بومی و ۷۰۰ هزار کارت غیر بومی و متخلف شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: از این طریق از خروج یک میلیون و ۲۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری شد.