حجتالاسلام عباس دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمریکاییها با توجه به دستیابی و اشرافی که نسبت به مراکز خبری بینالمللی دارند، سالها تلاش کردند از خود چهره حقوق بشری و دموکراتیک در بین کشورهای جهان ترسیم کنند، این در حالی است که تحلیلگران مسائل بینالملل از درون جامعه آمریکا و اقدامات ضدبشری و استکباری بودن نظام سیاسی آنها اطلاع پیدا کرده و در فضای محدود رسانهای خود به ویژه برای ملتهای منطقه رویکردهای ضد بشری آمریکا را تبیین میکردند.
وی ادامه داد: با گذشت چند دهه از حیات طیبه انقلاب اسلامی تاکنون و رهبری امام راحل و سپس مقام معظم رهبری همواره بر افشای اقدامات و رویکردهای آمریکایی در عرصه حقوق بشر تلاش بسیاری در کشور و سطح منطقه شده است.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی اظهار کرد: امروز رسوایی آمریکاییها پژواک داخلی، منطقهای و بینالمللی پیدا کرده و سالها تلاش آمریکاییها برای ظلم علیه بشریت بیتأثیر شده است.
دانشی خطاب به جوانان با بیان اینکه آمریکاییها زمانی در تلاش بودند جوانان را از پیامهای آگاهی بخش اسلام دور کنند، اظهار کرد: جوانان باید بیش از پیش به ماهیت آمریکاییها و سیاستهای آنها توجه کنند و با رویکرد انقلابی و بصیرتی مسائل آمریکا را تحلیل کنند و نسبت به توهین و دسیسههای بنگاههای تبلیغاتی استکبار آشنایی و درایت بیشتری داشته باشند.
وی عنوان کرد: فعالان فضای مجازی، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، گروههای انقلابی متشکل از جوانان در فضای مجازی فعالیتهای خوبی را در هفته افشای حقوق بشر آمریکایی انجام میدهند.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: امسال در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بهدلیل وجود بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی برنامههای هفته افشای حقوق بشر آمریکایی برگزار نشده است و تنها در اجتماع نماز جمعه گذشته بین ۲ نماز در مصلی بیتالمقدس اراک و سایر مصلیهای استان، ابعاد جرم و جنایت آمریکا از سال ۱۳۶۰ در ایران تبیین شد و مردم در نماز جمعه جنایتهای آمریکایی را محکوم کردند.
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