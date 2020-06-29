ایجاد ۸ کانال پرورشی و فرهنگی در شبکه شاد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش امروز در ساختمان مرکزی آموزش و پرورش برگزار شد.

کاظمی در این نشست به تبیین برنامه های پرورشی و فرهنگی در دوران تعطیلی کرونا پرداخت.

وی در ابتدای نشست با اشاره به قرارگیری در ایام مناسبت هفتم تیرماه و یادآوری یاد شهدای هفتم تیر گفت: آموزش و پرورش موضوع کرونا را به یک فرصت تبدیل کرد. یک‌جهاد آموزشی توسط معلمان و مربیان رخ داد و بعد هم شبکه شاد یک فضای متفاوتی را گشود. البته نیازمند برنامه ریزی دقیق تر در حوزه فضای مجازی هستیم تا چالش های آن مرتفع شود که در دست کار است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش گفت: ما ۴ استراتژی را مدنظر قرار دادیم که کمک به آگاه سازی دانش آموزان از جمله مهمترین ها بود. بیش از ۲۰۰ اقدام انجام دادیم. بسیج تشکل‌های دانش آموزی برای تولید ماسک در اوایل شروع این وضعیت یک میلیون ماسک و در ادامه بیش از ۲ میلیون ماسک تولید شد. ۳۰۰۰ گروه همیار سلامت در تشکل ها شکل گرفت و تمرکز آنها بر ضدعفونی کردن مدارس و سپس اماکن عمومی قرار گرفت. پویش های مختلفی در فضای مجازی شکل گرفت و تلاش کردیم خانواده ها متقاعد شوند که تعطیلات عید در خانه بمانند.

کاظمی بیان کرد: تلاش برای ارتقای مهارت تاب آوری، کاهش استرس و افزایش ضریب نفوذ خدمات مشاور ای از جمله کارهای ما بود. راه اندازی صدای مشاور را داشتیم که ۷۵۰ مرکز مشاوره راه انداخته شده و ۶۵ هزار نفر از این خدمات استفاده کنند. پیام مشاور هم محتواهایی تولید کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ایجاد فضای معنوی را استراتژی سوم این معاونت دانست و اظهار کرد: ارسال ادعیه و آیات، راه اندازی پویش هایی چون حفظ جزء سیام قرآن کریم در این محور انجام شد. استراتژی چهارم نیز استمرار فعالیتهای فرهنگی و پرورشی در دو قالب متمرکز و نیمه متمرکز بود و مسابقات فرهنگی ملی و منطقه‌ای طراحی و اجرا شد.

به گفته وی آغاز فعالیت‌های برنامه‌های تابستانی از ۱۵ تیر به مدت ۶ هفته است.

کاظمی ادامه داد: در کانون‌های فرهنگی تربیتی و دارالقرآن‌ها این مهلت تا ۸ هفته قابل تمدید است.

وی گفت: از رادیو نمایش و شبکه امید در کنار شبکه شاد استفاده کردیم. برنامه های مختلفی در قالب کرونا مثبت طراحی کردند. در شبکه استانی جشن تکلیف برگزار کردیم.

کاظمی افزود: در شبکه شاد از دو طریق وارد کردیم. یکی ایجاد ۸ کانال اختصاصی در شبکه شاد است با پوشش بیش از یک میلیون و پانصد مخاطب و بیش از ۵ هزار محتوا تولید شده است. کانون ها و دارالقرآن های مجازی شکل گرفته است. مراحل برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری را از طریق فضای مجازی پیش می بریم.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری اولین رزمایش همدلی مومنانه برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری با کمک بسیج سازمان دانش آموزی بسیار اثر برگزار شد، گفت: بیش از ۳۰ میلیارد تومان کمک جامعه از این طریق جمع آوری شد.

کاظمی ادامه داد: عمده فعالیت ها در فضای مجازی دنبال می‌شود و فعالیت های حضوری در مناطق زرد و سفید و با رعایت پروتکل های بهداشتی و مجوز وزارت بهداشت قابل انجام است.

وی گفت: زمان فعالیت در پایگاه‌های تابستانی به صورت مجازی ۳۰ دقیقه است. ساعت فعالیت کلاس های حضوری نیز سه روز در هفته به مدت شش ساعت است. پیش بینی ما فعالیت ۳۰ هزار پایگاه اوقات فراغت است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فعالیت های تابستانی علاوه بر موارد یاد شده، در رسانه ملی و با پخش برنامه‌های مهارت آموزی از تلویزیون ادامه می یابد. در مناطق محروم که دسترسی به اینترنت وجود ندارد فعالیت هایی چون مزرعه داری نمونه و دامداری و پرورش گل مدنظر قرار گرفته است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش آموزش های غیرحضوری را از هفتم اسفند آغاز کرد و ما نیز فعالیت ها و مسابقاتی را در حوزه های مختلف فرهنگی انجام دادیم گفت: فعالیت های پرورشی، داوطلبانه هستند و ما باید سبدی از فعالیت های فرهنگی را معرفی کنیم تا دانش آموزان متناسب با نیاز و علاقه مندی خود از آن بهره مند شوند.