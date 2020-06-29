تسهیل سرمایه گذاری و تسریع چرخه تولید موردتوجه مسئولان پیشوا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان پیشوا که با حضور حسین نوش آبادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام باقری امام جمعه، رحمانی رئیس دادگستری، معاونین فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از رؤسای ادارات در محل سالن جلسات فرمانداری شد اظهار داشت: همکاری، تعامل و روحیه خوب موجود میان مجموعه‌ها و دستگاه‌های مختلف شهرستان این نوید را می‌دهد که مشکلات با سرعت بیشتر حل شده و آینده روشنی برای منطقه رقم بخورد.

عباسی افزود: یکی از نقایص شهرستان، فقدان بیمارستان است و در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا وجود بیمارستان می‌توانست به آرامش و درمان مردم کمک کند و نبود آن باعث مضاعف شدن تلاش و زحمات دستگاه‌ها و در رأس آنها شبکه بهداشت و درمان شد و اعضای شورای تأمین نیز به این موضوع ورود کرده و با تشکیل ستاد مقابله و پیشگیری از کرونا در سطح شهرستان عمده دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

وی گفت: گروه‌های جهادی نیز برای مقابله با کرونا پا به میدان گذاشتند و توانستیم با همفکری و کمک‌هایی که صورت گرفت و ارتباط مؤثر با وزارت دفاع، بخشی از نیازمندی‌های منطقه را تأمین کنیم که با تلاش امام جمعه و افراد داوطلب در دسترس مردم قرار گرفت.

فرماندار پیشوا بیان داشت: کمبودها از یک طرف و هم افزایی‌ها و همدلی‌ها از طرف دیگر شرایط و تجارب جدیدی را به وجود آورد و بسیاری از ظرفیت‌های پنهان بروز و ظهور پیدا کرد و طبخ و توزیع غذای رایگان، غربالگری، کمک به اقشار آسیب دیده، حضور طلاب و گروه‌های جهادی و… صحنه‌های بی نظیری را خلق کرد و همه این تلاش‌ها در نهایت منجر به عبور از شرایط ویژه کرونا بود.

عباسی با اشاره به اینکه سال ۹۸ را با همه سختی‌ها سپری کردیم و امیدواریم در سال جاری با توجه به الطاف الهی و راهبری‌های رهبر معظم انقلاب و برنامه‌ریزی سه قوه گشایش‌هایی ایجاد شود افزود: دشمن از هر موقعیتی برای فشار به ملت ایران استفاده می‌کند اما با تدبیر می‌توان همه این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

وی گفت: مسئولان باید امور مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید را تسریع کنند و شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران برای رونق اقتصادی در منطقه حضور یابند و هیچ وقفه‌ای در چرخه تولید، کسب و کار و اشتغال شهرستان ایجاد نشود.

عباسی بیان داشت: جایگاه شورای اداری و وظایف مسئولان ایجاب می‌کند تا نسبت به همه مسائل برنامه‌ریزی داشته باشند و پرداختن به امور روزمره گشایشی در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد و مسئولان بالادستی نسبت به تطابق برش‌های شهرستانی و تعیین سهم شهرستان از تکالیف استانی و تخصیص سرانه‌ها و اعتبارات با واقعیت‌های موجود اهتمام داشته باشند.