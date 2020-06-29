به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش با حضور مدیران کل این معاونت برگزار شد.

بخش دوم این نشست به بحث درباره هدایت تحصیلی پرداخته شد.

کاظمی در ابتدای این بخش از نشست خبری ویژه فرایند هدایت تحصیلی گفت: هدایت تحصیلی برنامه مهم و سرنوشت ساز برای دانش آموزان کشور است لذا آموزش و پرورش روی این موضوع تمرکز کرده و با مصوبات و طراحی ها فکر می کنم امروز دانش آموزان و خانواده ها با آگاهی خوب و قابل قبول رو به رو هست. البته چالش هایی هم دارد. حدود یک میلیون دانش آموز امسال هدایت تحصیلی می شوند.

وی ادامه داد: بررسی های مشاوره‌ای در قالب آزمون رغبت است که در قالب فرم شماره ۶ به دانش آموزان و اولیا داده می شود و توصیه و مشاوره می کنیم که دانش آموزان برای چه رشته‌ای مناسب تر هستند و در کدام شغل ها و مهارت ها توانمدتر هستند. اما دو متغیر دیگر هم داریم که یکی ظرفیت و گنجایشی است که برای رشته ها داریم و دیگری عملکرد دانش آموزان در دروس است.

کاظمی گفت: نتایج امتحانات در حال ثبت است و امیدواریم نیمه تیر به پایان برسد. ما آمادگی داریم که بعد از دو روز از ثبت نمره ها نمونه برگ های هدایت تحصیلی را در اختیار مناطق بگذاریم. نمونه برگ های هدایت تحصیلی هم از طریق فضای مجاری و هم حقیقی به مدیر مبدا و مقصد ارسال شود. فرایند هدایت تحصیلی از ۲۷ آذر سال گذشته آغاز شده است. آزمون های رغبت سنج و آزمون های توانایی ۳۰ امتیاز در فرایند هدایت تحصیلی دارد اما اجباری نیست.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: ۹۹۰ هزار نفر از دانش آموزان، والدین، معلمان و مشاوران در این فرایند شرکت کردند. ۱۰ هزار دانش آموز باقی ماندند که به عدم دسترسی به اینترنت در مناطق دور برای انجام آزمون های آنلاین برمی‌گردد.

کاظمی مهمترین تغییرات هدایت تحصیلی در سال جاری را مطرح کرد و گفت: دوره‌های آموزشی و همایش های استانی ترتیب داده شده و اطلاع رسانی به خانواده‌ها از طریق یک سایت مستقل انجام و اطلس مشاغل در سطوح مدرسه‌ای تا ملی تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. مهمترین تغییر هدایت تحصیلی امسال با سال گذشته، تغییر حدنصاب نمره در رشته علوم و معارف است. با توجه به اینکه می خواهیم در این رشته دانش آموزان قوی تر را جذب کنیم حدنصاب تمام نمرات برای انتخاب این رشته باید ۱۴ در دروس دینی و عربی باشد.

وی گفت: در سال جدید نمون برگ‌های هدایت تحصیلی از طریق کد کاربری و فضای مجازی در اختیار دانش‌آموز و مدیر مبدأ و مقصد قرار می‌گیرد و دانش آموزان می‌توانند ظرفیت شاخه‌ها و رشته‌ها را در سایت هدایت تحصیلی مشاهده کنند.

کاظمی ادامه داد: برای هدایت صحیح‌تر دانش آموزان در ابتدا آسیب‌شناسی کردیم و دوره‌های ضمن خدمت برای مشاوران تشکیل دادیم. همچنین برای آگاهی از ظرفیت‌های بومی و شغلی اطلس مشاغل را در اختیار دانش آموزان و خانواده‌ها قراردادیم.

وی گفت: مهم‌ترین تغییر هدایت تحصیلی نسبت به سال گذشته این است که حد نصاب میانگین نمرات در رشته‌های علوم و معارف قرآنی تغییر کرده و دانش‌آموز باید برای ورود به این رشته‌ها حداقل نمره ۱۴ را در دروس علوم دینی و عربی بگیرد.

مسعود شکوهی مدیرکل مشاوره آموزش و پرورش نیز در این نشست گفت: اقدامات با توجه به شرایط کرونا این است که امسال دانش آموزان برای دریافت نمونه برگ های شماره ۶ و ۷ نیاز به حضور در مدرسه ندارند و مدرسه مقصد هم مجازی می تواند دریافت کند.

وی ادامه داد: از ۲۳ تیرماه دانش آموزان از طریق پرتال همگام این کاربرگ ها را می توانند دریافت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گفت: پژوهشگاه تعلیم و تربیت به صورت تخصصی چالش ها را بررسی کرد و از سال آینده تغییر می کند.

وی بیان کرد: هدایت تحصیلی سابقه چندانی ندارد و بر اساس عملکرد تحصیلی صرفاً هدایت تحصیلی می شد.

کاظمی همچنین درباره اینکه قرار بود طرح شهاب به هدایت تحصیلی برسد، گفت: اگر قرار باشد طرح شهاب به هدایت تحصیلی برسد نیاز به ساز و کار دارد و به مداخله مراجع قانونی آموزش و پرورش دارد و باید مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را داشته باشد.

همچنین در این نشست کاظمی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه قرار بود طرح شهاب به هدایت تحصیلی بیانجامد بیان کرد: ما این آمادگی را داریم که نتایج طرح شهاب را به هدایت تحصیلی لینک کنیم اما تصمیم گیری در این باره به تنهایی در حیطه مسئولیت های ما نیست و باید قانون گذاران در آموزش و پرورش از جمله شورای عالی آموزش و پرورش ساز و کار آن را مصوب کنند

وی گفت: یکی از مشکلات موجود در حیطه هدایت تحصیلی، ظرفیت مدارس و هنرستان ها است و به همین علت ناچاریم برای برخی رشته‌ها اولویت الف و ب در نظر بگیریم. هدایت تحصیلی به تنهایی تابع عوامل درون مدرسه و درون آموزش و پرورش نیست و عوامل بیرونی چون فشار خانواده، جامعه و فرهنگ کلی حاکم بر جامعه گاهی اوقات مانع انتخاب درست برخی دانش آموزان می شود.

وی ادامه داد: بخشی از این سیاست‌ها در حوزه تجهیز هنرستان هم وجود دارد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قالب بیرون سپاری در دستور کار قرار می‌گیرد که با وجود این تلاش می‌کنیم آگاهی بیشتری به خانواده‌ها بدهیم و حتی ظرفیت بیشتری برای آشنایی آن‌ها از طریق برگزاری همایش‌های مدرسه‌ای داشته باشیم.