آیت الله علی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی در استان آغاز شده است، گفت: پس از دستور مقام معظم رهبری برای مواسات و همدلی نیروهای مختلف پای کار آمدند و هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی و پایگاههای بسیج، موسسات خیریه و مردم در این رزمایش خوش درخشیدند و بستههای فراوانی را توزیع کردند.
وی با بیان اینکه در بین نهادهای وابسته به نهاد رهبری ستاد اجرایی امام با تمام و قدرت در سطح کشور و استان وارد میدان شده است، افزود: نهادهای مردمی و حمایتی در اجرای این طرح همکاری بسیار خوبی دارند.
خاتمی افزود: مردم زنجان، متدینان و اهل مسجد پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند اما برخی از مردم فاصلهگذاری اجتماعی و پرهیز از تجمعات را جدی نمیگیرند و پرسنل درمان به دلیل کار مداوم در معرض فرسودگی قرار دارند و باید برای حفظ سلامت جامعه خودمراقبتی و دیگرمراقبتی افزایش یابد.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه نیروهای جهادی، جوانان و مساجدی در اجرای این طرح کمک میکنند، تاکید کرد: بیش از ۹۰ مرکز نیکوکاری در مساجد استان وارد میدان شدند.
وی از ورود واحدهای تولیدی استان برای کمک به نیازمندان خبر داد و افزود: زنجانیها در اجرای طرح رزمایش همدلی و مواسات در سطح کشور خوب درخشیدند.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه طی روزهای اخیر بیماری کرونا در استان افزایش یافته است، افزود: مراسم عروسی و عزا این بیماری را در استان تشدید کرد.
خاتمی با بیان اینکه مردم با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به کادر درمانی استان کمک کنند، افزود: در استان مسجدیها و مذهبیون بهداشت را رعایت میکنند و از عموم مردم هم درخواست میشود بهداشت را رعایت کنند.
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