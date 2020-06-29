آیت الله علی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی در استان آغاز شده است، گفت: پس از دستور مقام معظم رهبری برای مواسات و همدلی نیروهای مختلف پای کار آمدند و هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و پایگاه‌های بسیج، موسسات خیریه و مردم در این رزمایش خوش درخشیدند و بسته‌های فراوانی را توزیع کردند.

وی با بیان اینکه در بین نهادهای وابسته به نهاد رهبری ستاد اجرایی امام با تمام و قدرت در سطح کشور و استان وارد میدان شده است، افزود: نهادهای مردمی و حمایتی در اجرای این طرح همکاری بسیار خوبی دارند.

خاتمی افزود: مردم زنجان، متدینان و اهل مسجد پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند اما برخی از مردم فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از تجمعات را جدی نمی‌گیرند و پرسنل درمان به دلیل کار مداوم در معرض فرسودگی قرار دارند و باید برای حفظ سلامت جامعه خودمراقبتی و دیگرمراقبتی افزایش یابد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه نیروهای جهادی، جوانان و مساجدی در اجرای این طرح کمک می‌کنند، تاکید کرد: بیش از ۹۰ مرکز نیکوکاری در مساجد استان وارد میدان شدند.

وی از ورود واحدهای تولیدی استان برای کمک به نیازمندان خبر داد و افزود: زنجانی‌ها در اجرای طرح رزمایش همدلی و مواسات در سطح کشور خوب درخشیدند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه طی روزهای اخیر بیماری کرونا در استان افزایش یافته است، افزود: مراسم عروسی و عزا این بیماری را در استان تشدید کرد.

خاتمی با بیان اینکه مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به کادر درمانی استان کمک کنند، افزود: در استان مسجدی‌ها و مذهبیون بهداشت را رعایت می‌کنند و از عموم مردم هم درخواست می‌شود بهداشت را رعایت کنند.