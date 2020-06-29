به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سید مهران عالم‌زاده در نشست بررسی طرح ساماندهی آب‌های سطحی میدان ارگ با تأکید بر این‌که در طراحی فضاهای شهری باید اقلیم شهر را در نظر بگیریم، افزود: نگرانی ما این است که با حذف فضای سبز موجود در میدان ارگ، حساسیت‌هایی ایجاد شود؛ چرا که چشم مردم به دیدن این فضای سبز عادت کرده است.

وی خطاب به مشاور طرح ادامه داد: اگر امکان استفاده از فضای سبز برای انباشت آب‌های سطحی در میدان وجود دارد، چگونگی اجرای آن را بررسی و اعلام کنید.

شهردار کرمان یادآور شد: اجرای برخی طرح‌ها با وجود کارشناسی و علمی بودن، به‌دلیل این‌که مردم به وضعیت موجود -هرچند اشتباه- عادت کرده‌اند، موجب بروز واکنش‌های منفی می‌شود.

عالم‌زاده افزود: برخی فضاهای شهری در برهه‌ای از تاریخ به‌گونه‌ای اشتباه و حتی خلاف اقلیم و فرهنگ جامعه تغییر داده شده‌اند که موجب تغییر نگاه و ذائقۀ مردم نیز شده و در این موارد باید با ظرافت بیشتری اقدام شود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری نیز در این نشست گفت: می‌توان با طراحی باغچه و فضای سبزی که زیر آن زه‌کش باشد، علاوه بر زیباسازی محیط، به جذب آب‌های سطحی میدان کمک کرد.

ایمان سیف‌الهی افزود: طبق گفتۀ مشاور طرح در رابطه با اختصاص ۱۲ مترمربع معبر به عبور دوچرخه و کالسکه، نیاز به مرزبندی و تعریف حدود رفت‌وآمد آن‌ها دارد تا عابری که فقط می‌خواهد از آن‌جا عبور کند، احساس امنیت داشته باشد.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان نیز در این نشست اظهار کرد: بارندگی‌های سال گذشته، ما را در چند نقطه از شهر دچار مشکل کرد که یکی از آن‌ها میدان ارگ بود.

مهدی نیکویی بیان کرد: حدود ۱۲ چاه جذبی در میدان ارگ وجود دارد. برای ایجاد کانالی که آب‌های سطحی به آن هدایت شوند، نیم متر از پیاده‌رو و نیم متر از سواره گرفته می‌شود و چاه‌های جذبی موجود حفظ می‌شوند.

در ادامه، مشاور در خصوص نحوۀ اجرای طرح توضیحاتی ارائه کرد.