باید قدردان مدافعان سلامت باشیم/ مردم موارد بهداشتی را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، پویا دادمرز با بیان این مطلب افزود: چند ماه است که کشورمان درگیر ویروس کرونا است و در این مدت مدافعان سلامت اعم از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی با از خودگذشتگی و ایثار در خط مقدم مبارزه با این ویروس خطرناک حضور دارند.

وی ادامه داد: تنها کاری که بعنوان یک ورزشکار می توانستم در قبال زحمات این عزیزان انجام دهم، اهدای مدالم به آن ها بود.

دادمرز در مورد دلیل این تصمیم خود گفت: من در فینال رقابت های جهانی با شکست کشتی گیر آمریکایی به مدال طلا دست یافتم و این مدال ارزشمندترین مدال من بود. امیدوارم که مدافعان سلامت کشورمان نیز هرچه زودتر در مقابله با این ویروس به پیروزی برسند.

وی با اشاره به اینکه مردم موارد بهداشتی را رعایت کنند تصریح کرد: در شهر ایذه که در آن زندگی می کنم، همشهریان موارد بهداشتی از جمله زدن ماسک را رعایت نمی کنند و توصیه ام به عنوان یک کوچکتر به آن ها این است که برای مقابله با شیوع این ویروس حتما از ماسک استفاده کنند.

دادمرز در مورد نحوه تمریناتش در این مدت اظهار داشت: در وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی می گیرم و در این مدت با دیگر ملی پوشان همشهری ام تمرینات را با رعایت کامل موارد بهداشتی و ایمنی انجام داده ایم. از آمادگی نسبی برخوردارم و برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر آمادگی دارم.

وی در پایان در مورد برنامه های پیش روی خود خاطرنشان کرد: از اینکه چرخه انتخابی تیم ملی به تصویب رسید خوشحالم، به نظر من یک کشتی گیر با قهرمانی در رقابت های کشوری می‌تواند گام بزرگی در ملی پوش شدن خود بردارد و هدف من نیز حضور در قابت های قهرمانی کشور و پس از آن پوشیدن تیم ملی کشتی فرنگی است.