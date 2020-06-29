مسابقات قرآن عترت و نماز در مرحله کشوری در تابستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مسیب زاده مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش در نشست خبری صبح امروز که در ساختمان مرکزی آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: مسابقات قرآن عترت و نماز در مرحله کشوری را حتماً برگزار می‌کنیم. علی‌رغم مشکلات موجود و شیوع کرونا اما با همت همکاران مسابقات را برگزار می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا پایان تیر فرصت هست تا برگزیدگان اولیه را استان ها معرفی کنند، بیان کرد: از اول تا دهم مرداد مرحله بعدی مسابقات برگزار می شود و افراد شاخص انتخاب می‌شوند. در ادامه نیز تا پایان مردادماه ما مرحله پایانی مسابقات را برگزار می کنیم و اختتامیه را در هفته اول شهریور برگزار خواهیم کرد.

مسیب زاده بیان کرد: ما پیش از این هم تجربه برگزاری مجازی مسابقات قرآنی را داشتیم. پیش از این مرحله مقدماتی مسابقات بین المللی قرآن عترت و نماز با حضور ۶۷ کشور جهان به طور غیر حضوری برگزار شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش اظهار کرد: امسال بنا داریم تا در خراسان رضوی و شهرستان‌های تهران مسابقات را حضوری برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیت دارالقرآن ها گفت: راه اندازی دارالقرآن مجازی را در دستور کار داریم و کرونا این فرصت را هم فراهم کرد که بتوانیم بالاخره به این سمت حرکت کنیم. ما سال‌ها تلاش کردیم تا به صورت مجاز، این فعالیت ها را داشته باشیم اما زیر ساخت‌های آن مهیا نبود که امسال با ورود شاد از همین بستر استفاده کرده ایم.

وی گفت: تفاوت دوره مجازی دارالقرآن ها با کلاس‌های عادی آن است که دوره مقدماتی و عمومی داریمو دوره تخصصی را نخواهیم داشت.

مسیب زاده از دیگر برنامه‌های این اداره کل را راه اندازی قرارگاه مجازی قرآن، عترت و نماز دانست و گفت: هدف اصلی ما توانمندسازی نیروی انسانی است و باید آن‌ها را با رویکرد جدید مبتنی بر آموزش در دوران کرونا آموزش دهیم.