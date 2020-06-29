مشکل کمبود فضای آموزشی آذربایجان غربی باطرح «آجربه آجر»رفع می شود

علی مناف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان آذربایجان غربی با توجه به سرانه آموزشی جزو استان‌های محروم به شمار می‌رود و در حال حاضر جزو چهار استان آخر در لیست سرانه فضای آموزشی است اظهارکرد: طرح «آجر به آجر» به عنوان یک چالش جدید می‌تواند سهم به سزایی در رفع مشکلات فضاهای آموزش استان داشته باشد.

وی ادامه داد: در این طرح هر کس با هر میزان درآمد و در هر سطح و طبقه‌ای می‌توانند با مشارکت در طرح «آجر به آجر» و تنها با خرید و اهدای یک آجر در مدرسه‌سازی سهیم شوند تا علاوه بر رفع مشکلات فضاهای آموزشی استان هیچ دانش‌آموزی از تحصیل جا نماند و بتواند در مدارس باکیفیت و امکانات تحصیل کند، موضوعی که وزارت آموزش و پرورش مدتی است تلاش خود را برای تحقق آن آغاز کرده است.

سرپرست اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در سطح استان ۴.۰۵ متر مربع بوده که از سطح کشوری پایین‌تر است گفت: سرانه فضای آموزشی در کشور ۵.۱۸ مترمربع است و باید سرعت احداث مدارس بیشتر شود تا این کمبود سرانه فضای آموزشی در آذربایجان غربی جبران شود.

مناف زاده در خصوص کمبود فضای درسی در استان تاکید کرد: مرزی بودن استان، درگیری هشت ساله در جنگ تحمیلی و بعد از آن درگیری با اشرار و کوهستانی بودن مناطق از جمله دلایلی است که سبب شده آذربایجان غربی در بحث سرانه فضای درسی از استان‌های قعر جدولی محسوب شود.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی افزود: همچنین به جهت اینکه بیشتر مدارس استان دارای بافت فرسوده بوده‌اند در سال‌های گذشته هم در جهت نوسازی این مدارس اقدام شده ولی این نوسازی‌ها هیچ تأثیری در روند افزایش فضای درسی برای هر دانش‌آموز نداشته است.