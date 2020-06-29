اعتراض جمعی از دانشجویان خوارزمی به برگزاری امتحان حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی اخیرا اعلام کرد با توجه به شیوع کرونا تمام امتحانات پایان ترم دانشگاه مجازی برگزار می شود این در حالی است که تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی دانشگاه خوارزمی در تماس با خبرگزاری مهر عنوان کردند با وجود اینکه معاونت آموزشی دانشگاه به طور رسمی اعلام کرده است که تمام آزمون های این دانشگاه غیرحضوری بوده، برخی از اساتید بر برگزاری آزمون حضوری اصرار داشته و آزمون را به صورت حضوری برگزار می کنند.

این دانشجویان اعلام کردند برگزاری آزمون در کلاسهای کوچک و بدون پروتکل بهداشتی با حضور تمامی دانشجویان یک کلاس برگزار شده است با وجود چنین شرایطی، دانشجو چاره ای جز شرکت کردن در امتحان حضوری ندارد چرا که برای گرفتن نمره مجبور است به درخواست استاد مربوط عمل کند.

در همین رابطه و در پاسخ به اعتراض این دسته از دانشجویان، محمدحسین عبداللهی، معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از مجموعه حدود ۲ هزار درس، اساتید درخواست کرده اند که آزمون ۲۵ درس به صورت حضوری برگزار شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در آخرین جلسه شورای آموزشی دانشگاه اعلام کردیم که شرایط برگزاری آزمون حضوری حتی برای این دروس نیز وجود ندارد بنابراین دانشکده ها باید تدبیری بیاندیشند. شاید استادی با دانشجویان هماهنگ کرده و آزمون را به صورت حضوری برگزار کرده است.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی افزود: ولی دانشگاه به صورت رسمی اعلام کرده است با توجه به شرایط موجود، امکان برگزاری آزمون ها به صورت حضوری و ارائه خدمات مانند خوابگاه وجود ندارد و نمی تواند عواقب آن را بپذیرد.

وی ادامه داد: البته باید گفت، دانشگاه شرایط را مصوب کرده است ولی هیچ وقت الزام نمی کند، برای همین هم، اعلام کردیم، برای پیشگیری از گسترش بیماری شرایط را نداریم. از گروه‌ها خواستیم، تجارب خود را به اشتراک بگذارند و همین ها هم به حداقل برسد و خود تدبیر کنند، چرا که رشته ها با یکدیگر متفاوت است لذا رسما چیزی به نام آزمون حضوری نداریم.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: ما از همان اول در عین حال که سعی کردیم تدبیر کنیم تا کاری عقب نماند به کیفیت هم توجه داشتیم، نظر اساتید برای ما ارزشمند است، درسی شاید خاص باشد و استاد ادله ای داشته و نشود همه یک مصوبه را اجرا کنند، ولی دانشگاه با توجه به شرایط اعلام کرده است که اساتید برای آن درصد حداقلی هم تدبیر کنند.

وی بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و افزود: اجرای پروتکل های بهداشتی بسیار در دانشگاه جدی است، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که رساله داشته و نیازمند حضور در دانشگاه هستند، ابتدا باید درخواست خود را در سامانه گلستان ارائه داده و اساتید، گروه و دانشکده تایید کنند.

عبداللهی افزود: اسم این دانشجویان به مرکز بهداشت دانشگاه ارائه می شود، فرم خود اظهاری را تکمیل می کنند و با رعایت همه جوانب در دانشگاه حضور پیدا می کنند، اگر تعداد آنها در آزمایشگاه زیاد شد، حضور دانشجویان زمان‌بندی می شود تا تعداد افراد در آزمایشگاه زیاد نشود و تمام موارد به صورت دقیق ذکر شده است.