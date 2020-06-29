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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۰

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین:

تاکسیرانان قزوین همیار آتش‌نشان می‌شوند

تاکسیرانان قزوین همیار آتش‌نشان می‌شوند

قزوین- سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: تاکسیرانان این شهر با دریافت آموزش‌های اولیه آتش‌نشانی همیار آتش‌نشان می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیما زرآبادی‌پور پیش از ظهر دوشنبه در نخستین همایش تاکسیران همیار آتش‌نشان که با حضور جمعی از مسئولان و تاکسیرانان، برگزار شد، اظهار کرد: طرح تاکسیران همیار آتش‌نشان با مشارکت سازمان‌های تاکسیرانی و آتش‌نشانی اجرا شده و در قالب آن، تاکسیرانان آموزش‌هایی را برای اطفای حریق در مواقع اضطراری دریافت می‌کنند.

وی افزود: در این صورت چنانچه حادثه ناگهانی محدود در سطح شهر اتفاق بیفتد، تاکسیرانان با توجه به حضور در نقاط مختلف شهر در صورت مشاهده آن با آمادگی و آموزش قبلی نسبت به اطفای حریق در همان دقایق اولیه اقدام کنند.

زرآبادی‌پور ادامه داد: در این صورت ضمن جلوگیری از گسترش ابعاد حادثه، از حجم و تعداد عملیات‌های آتش‌نشانان نیز کاسته می‌شود و آنان می‌توانند انرژی، توان و وقت خود را برای عملیات‌های بزرگ‌تری اختصاص دهند.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین مشکلات تاکسیرانان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: می‌توان تسهیلاتی را برای ترغیب و تشویق تاکسیرانان در اختیار آن دسته از تاکسیرانانی که در این حوزه ورود می‌کنند قرار داد.

وی با اشاره به سهم قابل توجه تاکسیرانی در جابه‌جایی‌های درون‌شهری بر اهمیت آموزش تاکسیرانان و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.
 

کد مطلب 4961190

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