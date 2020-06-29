پیام اسکوچیچ پس از تماشای بازی پرسپولیس: کار زیاد داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ با شروع دوباره رقابت های لیگ برتر فوتبال وارد ایران شد تا شب گذشته، پس از تعطیلی چهار ماهه این مسابقات به تماشای بازی پرسپولیس و پیکان تهران در شهر قدس بنشیند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از برد سه بر یک سرخپوشان پایتخت در این بازی اقدام به انتشار عکسی از خود در فضای مجازی عنوان کرد: بیایید با هم کار کنیم! امروز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. روزی که بسیار طولانی خواهد بود.

باید دید دیدگاه سرمربی کروات تیم ملی ایران پس از تماشای این بازی چه تغییری کرده است و آیا او شروع به بهانه جویی در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کرده است؟!