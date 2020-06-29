۸۸ واحد تولیدی راکد در سمنان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری سمنان ضمن بیان اینکه رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در سال جاری است، اظهار داشت: ۵۹ واحد تولیدی فعال در شهرستان قرار دارد و ۸۸ واحد تولیدی راکد نیز در این منطقه وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم رفع مشکلات واحدهای تولیدی راکد در این شهرستان خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در استان در حوزه مسائل مالی و مالیاتی است که این امر با پرداخت تسهیلات از سوی دولت رفع می‌شود.

تخصیص ۱۱۸ میلیارد اعتبار در سفر رئیس‌جمهوری

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۹ واحد تولیدی در سمنان با دریافت تسهیلات رونق تولید به چرخه تولید بازگشتند، یادآور شد: شش واحد تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و میراث فرهنگی در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و تحولات خوبی را در حوزه تولیدات این منطقه ایفا می‌کنند.

دانایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تلاش ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات تخصیص‌یافته بیان کرد: ۱۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای ۱۲ طرح در سفرهای اول و دوم رئیس‌جمهور به این منطقه اختصاص‌یافته است.

وی بابیان اینکه تاکنون ۸۵ میلیارد تومان از این اعتبار ابلاغ‌شده است، تصریح کرد: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای جذب ۱۰۰ درصدی این اعتبار در دستور کار قرار دارد.