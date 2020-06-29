تکمیل خط یک قطار شهری تبریز نیازمند ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر امروز در با اعلام این خبر گفت: ۳۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ از سوی شهرداری تبریز تأمین میشود و باقی مانده نیز به صورت غیرنقدی، قابل تأمین است.
وی با اشاره به اختلاف فاحش قیمت ارز در سال جدید، یادآور شد: برای فاز یک خط دوم، ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی دریافت کردهایم و در کنار آن پرداختهای شهرداری نیز انجام میشود.
شهردار تبریز همچنین درباره برخی انتقادات اعضای شورای شهر در خصوص آغاز عملیات اجرایی خطوط جدید مترو پیش از تکمیل خط یک، اظهار کرد: عملیات احداث هر خط مترو منابع مالی مستقل و اعتبار مخصوص به خود را دارد که در دیگر خطوط هزینه نمیشود و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
شهین باهر ابراز داشت: امروز مترو به عنوان حمل و نقل پاک مطرح است و اجرای آن در شورای پنجم، علیرغم افرایش فاحش قیمتها، پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
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