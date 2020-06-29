دستگاه های اجرایی فارس رتبه های برتر کشوری را کسب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت استان با بیان اینکه معیارهای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب خدمت رسانی و جلب رضایت مردم تدوین شود، اظهار داشت: ارزیابی و تعیین شاخص‌ها، موضوعی علمی و میان رشته‌ای است و از روش تحقیق و ارزیابی اقتصادی، اقتصاد مهندسی و از طریق‌های مختلف سنجش بهره می‌برد.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس ادامه داد: اگر ارزیابی دستگاه‌های اجرایی با مشورت دانشگاه‌ها صورت گیرد اثرگذاری آن در میان مدت و بلند مدت بیشتر خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه ارزیابی و شاخص‌های مرتبط با آن باید موجب ریل گذاری برای تکامل دستگاه‌ها شود، افزود: توجه به اهداف دولت تدبیر و امید و اجرایی کردن آنها باید در تعیین شاخص‌ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار فارس با بیان اینکه استفاده از تبصره‌های ۱۸ و ۱۹، تهاتر و فروش اموال دولتی باید به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار داشته باشد، گفت: معیارهایی مانند بهره مندی بیشتر از منابع داخلی دستگاه‌ها، جذب اعتبارات، جذب تسهیلات و توجه به محیط زیست به عنوان بستر حیات برای همه فعالیت‌ها باید در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی لحاظ شود.

رحیمی با اشاره به اینکه سال گذشته سال رونق تولید و سال جاری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، ادامه داد: معیارهایی مرتبط با این دو موضوع باید در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرند.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان فارس با تاکید بر اینکه مسائل مورد توجه مقامات ارشد نظام مانند ملاقات‌های عمومی که موجب رفع مشکلات مردم می‌شود و سفرهای شهرستانی باید در ارزیابی دستگاه‌ها لحاظ شود، اظهار داشت: اگر دستگاه اجرایی موفق شده باشد چند پله، رتبه استان را در سطح کشور افزایش دهد این موضوع می‌تواند به عنوان یک معیار مهم در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه رضایت مندی مردم از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی عامل بسیار مهمی در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: از دیگر مسائل مورد توجه در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی، کاهش هزینه‌ها، صرفه جویی، فساد ستیزی و عدالت طلبی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و بزرگان نظام است.

استاندار فارس با بیان اینکه استفاده از بانوان و جوانان در اداره امور کشور از جمله تأکیدات نظام و دولت تدبیر و امید است، گفت: توجه به مباحث فرهنگی و ارزش‌های اسلامی باید در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی مورد توجه باشد زیرا همه نظام جمهوری اسلامی ایران فرهنگی و ارزشی است.

رحیمی خواستار توجه به موضوع بیانیه گام دوم در ارزیابی دستگاه‌های اجرایی شد و ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی استان فارس باید همگی بالاتر از میانگین کشوری باشند و معیارهایی همچون واگذاری پروژه‌های تملک شده توسط بانک‌ها و میزان وصول مطالبات بانک‌ها نیز در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین خواستار برطرف شدن ضعف در اطلاع رسانی به مردم و دستگاه‌های ملی در زمینه خدمات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان شد.