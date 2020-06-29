به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با توزیع و پخش مواد مخدر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی به انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با سوداگران مرگ اشاره کرد و ادامه داد: در راستای مقابله با سوداگران عملیات‌های مشترک با دیگر استان‌ها نیز انجام شده است.

واعظی بیان کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه روزی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر که به‌صورت حرفه‌ای و عمده در امر قاچاق و توزیع مواد مخدر در استان‌های جنوبی فعالیت داشتند را شناسایی کردند.

وی افزود: با هماهنگی و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس در یک عملیات دقیق و هماهنگ خودروی حامل مواد مخدر در محور مواصلاتی استان فارس شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان داشت: مأموران در بازرسی از این خودرو توقیفی ۱۶۶ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک متهم دستگیر شد.