به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز به کار سامانه «حامیان صندوق رفاه دانشجویان» خبرداد و از دانشگاه ها درخواست کرد لینک سامانه مذکور درسایت دانشگاه در موقعیت مناسب درج کنند.

در نامه رئیس صندوق رفاه دانشجویان به روسای دانشگاه ها آمده است:

خوشبختانه سامانه «حامیان صندوق رفاه دانشجویان» به آدرسwww.hami.swf.ir با هدف فراهم سازی سازوکارهای الکترونیک و برخط انتقال مستقیم کمک های خیرخواهانه خیرین و نیکو کاران (با چینشی ساده و کاربردی) توسط وزیر علوم رونمایی شد.

ایجاد ظرفیت جذب کمک های خیرین در سطوح مختلف خرد و کلان و همچنین امکان تعیین نوع کمک، امکان تعیین دانشگاه مد نظرخیر(در صورت لزوم) امکان تعیین محل و موقعیت مصرف وجه کمکی (مانند ساختمان خوابگاه و یا ملحقات آن از قبیل کتابخانه و ...) توسط خود خیرین وامکان رصد چگونگی محل مصرف وجوه و کمک های اهدایی از سوی کمک کنندگان از جمله ویژگی های ارزشمند این سامانه است.