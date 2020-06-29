  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۸

آغاز به کار سامانه «حامیان صندوق رفاه دانشجویان»

آغاز به کار سامانه «حامیان صندوق رفاه دانشجویان»

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز به کار سامانه «حامیان صندوق رفاه دانشجویان» خبرداد، در این سامانه امکان رصد چگونگی محل مصرف وجوه و کمک های اهدایی از سوی خیرین فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز به کار سامانه «حامیان صندوق رفاه دانشجویان» خبرداد و از دانشگاه ها درخواست کرد لینک سامانه مذکور درسایت دانشگاه در موقعیت مناسب درج کنند.

در نامه رئیس صندوق رفاه دانشجویان به روسای دانشگاه ها آمده است:

خوشبختانه سامانه «حامیان صندوق رفاه دانشجویان» به آدرسwww.hami.swf.ir با هدف فراهم سازی سازوکارهای الکترونیک و برخط انتقال مستقیم کمک های خیرخواهانه خیرین و نیکو کاران (با چینشی ساده و کاربردی) توسط وزیر علوم رونمایی شد.

ایجاد ظرفیت جذب کمک های خیرین در سطوح مختلف خرد و کلان و همچنین امکان تعیین نوع کمک، امکان تعیین دانشگاه مد نظرخیر(در صورت لزوم) امکان تعیین محل و موقعیت مصرف وجه کمکی (مانند ساختمان خوابگاه و یا ملحقات آن از قبیل کتابخانه و ...) توسط خود خیرین وامکان رصد چگونگی محل مصرف وجوه و کمک های اهدایی از سوی کمک کنندگان از جمله ویژگی های ارزشمند این سامانه است.

کد مطلب 4961262
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها