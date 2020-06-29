احیای محوطه سوخته و فضای سبز جامعه الزهرا(س) آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداری مالی جامعه الزهرا (س) اظهار کرد: متأسفانه به دنبال گرم شدن دفعی هوا در نیمه خرداد امسال، محوطه جنوبی جامعه الزهرا علیهاالسلام که به دلیل بارندگیهای بهار امسال انباشته از خار و خاشاک شده بود در اوج گرمای ظهر ۱۸ خردادماه دچار حریق شد که با کمک نیروهای خدوم آتشنشانی گسترش این حریق در همان ساعات اولیه مهار شد.
مرتضی محجوبی، دلیل آن حادثه را بر اساس نظر کارشناسی آتش نشانی، وجود خار و خاشاک فراوان، گرمای هوا و رها بودن بطریهای شیشهای یا پلاستیکی آب در محوطه عنوان کرد و اظهار داشت: در آن حادثه جز آتشنشانی هیچ ارگان دیگری به مسئله ورود نکرد و خبری که در روزهای گذشته مبنی بر دستگیری چهار نفر در ارتباط با حادثه مذکور در رسانهها منتشر شده، مربوط به آتش سوزی محوطه جامعه الزهرا علیهاالسلام نیست.
وی ادامه داد: از آنجا که یکی از سرمایههای جامعه الزهرا فضای سبز موجود در این مؤسسه علمی است، همه مدیران این مؤسسه از ابتدا تاکنون بر حفظ این سرمایه با وجود مشکلات مالی توجه داشته و جامعه الزهرا علیهاالسلام در طول این سالها هزینههای زیادی را برای این امر اختصاص داده است، تا جایی که هماکنون در سه گلخانه بزرگ این مجموعه، پرورش نهال، گیاهان باغچهای و انواع گلهای آپارتمانی جهت بهره برداری طلاب، اساتید، همکاران و همسایگان این مؤسسه صورت میگیرد.
معاون اداری مالی جامعه الزهرا (س) با تاکید بر اینکه محوطه این مرکز ربطی به باغ و پارک سالاریه ندارد و آنچه در رسانهها در این باره مطرح میشود نادرست است، گفت: باغ سالاریه و محوطهای که در سالیان دور در دسترس مردم بوده، زمینهای اطراف فلکه دفاع مقدس است نه زمینی که در اختیار جامعه الزهرا علیهاالسلام است.
وی دلیل خشک شدن برخی درختان محوطه جنوبی جامعهالزهرا علیهاالسلام را برف سنگین و سرمای شدید سال ۸۶ عنوان کرد و افزود: پس از آن سرمای شدید به دستور مدیر وقت، به تعداد درختان خشک شده، در محوطه درختکاری شد که متأسفانه آب قنات جامعه الزهرا علیهاالسلام به دلیل ساخت و سازهای غیرکارشناسی مسیر قنات در خارج از این مجموعه، خشک شد و تلاش ما برای دریافت کمک از شهرداری یا جهاد کشاورزی برای آبیاری این محوطه به نتیجهای نرسید و این بخش تقریباً خشک شد.
محجوبی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته طبق توافق با شهرداری هر جا نیاز بوده درختی حذف شود، به ازای آن درختی در نقطه دیگری از محوطه جامعه الزهرا علیهاالسلام کاشته شده است.
وی ادامه داد: طبق توافق با شهرداری قرار است حدود ۶ هزار متر از محوطه جنوبی جامعه برای ایجاد فضای سبز در اختیار شهرداری قرار گیرد و بقیه آن نیز توسط جامعه الزهرا علیهاالسلام احیا و به منطقه سبز تبدیل گردد.
معاون اداری مالی جامعه الزهرا (س) در پایان اظهار داشت: در این رابطه کمیته فضای سبز در جامعه الزهرا علیهاالسلام درباره چگونگی احیای این محوطه تصمیمگیری خواهد کرد، با این حال از امروز زیرسازی و آماده سازی این محوطه با کاشت چند نهال توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی، مدیر جامعه الزهرا علیهاالسلام آغاز شد.
نظر شما