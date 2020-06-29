پرچم رضوی به یاسوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان‌های ۸ گانه استان کهگیلویه و بویراحمد به مدت ۸ روز میزبان کاروان زیر سایه خورشید حامل پرچم امام رضا (ع) هستند.

اعضای این کاروان در حاشیه نشست ستاد استانی مدیریت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا حضور پیدا کرده و از استاندار استان به دلیل همکاری و هماهنگی با شهرداری‌ها و فرمانداری‌های ۸ گانه استان جهت حضور این کاروان در کهگیلویه و بویراحمد تقدیر کردند.

این حضور معنوی عاملی برای جاری شدن اشک از چشمان حاضرین شد.

با توجه به شیوع کرونا، تمهیدات ویژه و پروتکل‌های متعددی برای حضور کاروان زیر سایه خورشید در استان‌ها دیده شده است.