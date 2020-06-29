ضرب المثل های ایرانی در «روز خوش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «روز خوش»، حمیدرضا امیرافضلی شاعر و نویسنده سه شنبه ۱۰ تیر به موضوع ضرب المثل های فارسی می پردازد. همچنین در این برنامه به بررسی و استفاده درست از ضرب المثل «پیش قاضی و معلق بازی» پرداخته می شود.

در بخشی دیگر علیرضا زمانی کارشناس برنامه، ایده پردازی، خلاقیت و تغییر زاویه دید در سبک زندگی را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین پاسخ به پرسش تغذیه در دوران کرونا چگونه باید باشد؟ موضوعی است که در برنامه سه شنبه «روز خوش» درباره آن گفتگو می شود.

برنامه «روز خوش» با نگاه به زندگی از منظر سبک زندگی ایرانی - اسلامی با اجرای محمدامین نبی اللهی و مریم ماهور روی آنتن می رود. در این برنامه اطلاعات، اخبارو رویدادهای امیدبخش به ویژه نمایش پیشرفت های غرورانگیز ایرانیان توسط مهدی آقابیگی به سمع و نظر مخاطبان می‎رسد.

مجله صبحگاهی «روز خوش» از دوشنبه تا جمعه ساعت ۹ صبح به وقت تهران به تهیه کنندگی حسین علیاری از شبکه جهانی جام‌جم پخش می‌شود.