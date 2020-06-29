به گزارش خبرگزاری مهر، همایش علامه امینی با رویکرد بزرگداشت یاد و نام صاحب اثر گرانسنگ «الغدیر»، مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
دبیرخانه این همایش از استادان و پژوهشگران دعوت میکند تا آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۵ مردادماه، به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
محورهای همایش:
۱. سیره علمی علامه امینی
۲. آرا و اندیشههای علامه امینی
۳. ابتکارات و نوآوریهای علمی علامه امینی
۴. روششناسی الغدیر
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس دبیرخانه، استان آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان شهید بهشتی، جنب پارک لاله، اداره تبلیغات اسلامی مراجعه و یا با تلفن ۴۳۲۲۲۷۲۲ -۰۴۱ و یا ۴۳۲۲۸۵۴۲-۰۴۱ تماس بگیرند.
این همایش با همکاری اداره تبلیغات، دفتر امام جمعه شهرستان سراب – شربیان، مدرسه علمیه المهدی (عج) و مدرسه علمیه فاطمیه سراب برگزار میشود.
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