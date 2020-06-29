توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد:
«در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیریهای انجامشده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافهای مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی گرفت.
مطابق مفاد پیشبینیشده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بینالمللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد.
مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرفهای اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.
در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلافهای جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
تأکید میشود که به خلاف برخی گزارشهای رسانهای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمهای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بینالمللی برای حل و فصل اختلافهاست.
امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»
لازم به یاداوری است خبرگزاری مهر هم امروز در گزارشی با عنوان «محکومیت سنگین گازی ایران / داراییهای کشور در خطر توقیف ترکمنستان» به این موضوع پرداخته بود.
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