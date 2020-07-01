میلاد شجره کارگردان نمایش «فقرات بی ستون» درباره اجرای این اثر به خبرنگار مهر گفت: «فقرات بی ستون» قرار است از ۱۱ تا ۱۳ تیرماه سه اجرا ساعت ۲۱ در عمارت روبرو اجرا داشته باشد و پس از آن از ۲۱ تیرماه هفته‌ای یک اجرا در ساعت ۲۰:۳۰ خواهد داشت. به دلیل شکل ویژه‌ای که این اجرا دارد و هم شرایطی که تئاتر بعد از کرونا با آن روبرو است ترجیح دادیم تا این اثر هفته‌ای یک اجرا داشته باشد تا اینکه اصرار کنیم هر شب تماشاگران را به سالن دعوت کنیم چون با این کار کم‌کم می‌توانیم به شرایط عادی نزدیک شویم.

وی ادامه داد: وضعیت تئاتر و شرایط عمارت روبرو نیز به گونه‌ای است که انتظار رسیدن به سود مالی در آن وجود ندارد بنابراین ترجیحمان این است که هفته‌ای یک اجرا داشته باشیم. این اثر شاید از تئاتر به معنای رسمی آن فاصله داشته باشد چون بیشتر یک تجربه شخصی در زندگی من است که به اجرا تبدیل شده است. هر شب از اجرا امکان دارد که با شب دیگر متفاوت باشد و کار دچار تغییر و تحولاتی شود به همین دلیل کار با فرم معمول اجرای یک تئاتر فاصله دارد.

شجره درباره پذیرفتن ریسک اجرای تئاتر در شرایط پساکرونا و مشکلاتی که می‌توانند پیش رو داشته باشند، بیان کرد: شرایط پیش رو واقعیتی است که باید با آن کنار بیاییم تا کم‌کم راه حلش را پیدا کنیم البته می‌دانم که قرار نیست وضعیت تئاتر به شرایط قبل از کرونا بازگردد. تصمیمی که برای اجرا گرفتیم یک تصمیم شخصی نبوده بلکه با مشورت با اعضای گروه انجام شده است. البته در این اجرا ما شرایط مالی را لحاظ نکرده‌ایم اما با وجود از دست دادن برخی از شرایط این یک تصمیم گروهی بود که کارمان اجرا شود.

وی در پایان صحبت‌هایش درباره ارتباط نمایش به موضوع بیماری کرونا عنوان کرد: این اجرا ارتباط مستقیمی به کرونا ندارد چون چارچوب کار قبل از این بحران شکل گرفته بود اما چون کار با توجه به مخاطبان هر شب تفاوت‌هایی با شب قبل دارد این امکان وجود دارد که موضوع کرونا هم در آن وارد شود.