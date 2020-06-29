به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قرائیان در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با پیش از ظهر دوشنبه به میزبانی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مجموعه سطح کشت در اراضی شیب‌دار استان به بیش از ۲۰ هزار هکتار رسیده است، ابراز کرد: توسعه باغات در اراضی شیب‌دار یکی از اقدامات جهاد است.

وی افزود: افزایش بهره‌وری از اراضی کم بازده و شیب‌دار، جلوگیری از کشت زراعت‌های پرهزینه و استفاده بهتر از آب سبز با اجرای پروژه‌های سامانه آبگیر، برخی از اهداف کشت در اراضی شیب‌دار است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: در یک سال گذشته کشت باغات در اراضی شیب‌دار افزایش مطلوبی داشته است.

قرائیان با بیان اینکه برای ایجاد باغ در اراضی شیب‌دار ایجاد فیلتر شنی، مصرف مالچ، مایکوریزا، زئولیت و توزیع نهال‌های مقاوم به‌صورت یارانه دار انجام شده است، تاکید کرد: طرح توسعه ۱۵ هزار هکتاری باغات در اراضی شیب‌دار کالپوش پیگیری می‌شود

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته یک هزار و ۹۲۰ هکتار کشت باغات در اراضی شیب‌دار استان سمنان انجام‌شده است.