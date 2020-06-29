توصیه علوم پزشکی برای تعویق امتحانات حضوری دانشگاه ها

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری آزمون دانشگاه فرهنگیان در روزهای دهم و یازدهم ماه جاری اظهار داشت: در ستاد مقابله با کرونا تصویب شده که آزمون‌های دانشجویان باید به صورت حضوری برگزار شود.

وی افزود: اگر شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری وجود ندارد باید تا زمان فراهم شدن شرایط یا خروج استان از وضعیت موجود آزمون‌ها به تعویق انداخته شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از دانشگاه‌هایی که قصد برگزاری آزمون حضوری دارند درخواست می‌شود به دلیل حفظ سلامت دانشجویان و اساتید از برگزاری آزمون حضوری بپرهیزند.

شکیبا گفت: برگزاری آزمون به صورت حضوری مطلقاً ممنوع است و تاکنون هیچ دانشگاهی برای برگزاری آزمون حضوری از دانشگاه علوم پزشکی کسب تکلیف نکرده بنابراین فاقد مجوز است.

وی عنوان کرد: حضور در اجتماعات به دلیل افزایش انتقال ویروس کرونا بسیار خطرناک است.

این مسئول بیان داشت: آموزش و پرورش در برگزاری آزمون‌های نهایی دانش آموزان که دستورالعمل کشوری داشت به نحو احسنت پروتکل‌های بهداشت را رعایت کرد.