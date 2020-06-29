۱۳۴ مورد آتش سوزی در سمنان اطفاء شد

سعید اسمعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به عملکرد سازمان آتش‌نشانی سمنان در سه ماهه اول سال جاری، بیان کرد: مجموعاً ۱۳۴ حادثه آتش سوزی در این ماه‌ها رخ داد که سهم خردادماه ۷۶ مورد، سهم اردیبهشت ۳۴ و سهم فروردین ۲۶ مورد بوده است.

وی با بیان اینکه در سه ماه اول سال جاری مجموعاً ۱۹ مورد آتش سوزی منزل مسکونی رخ‌داده است، ابراز کرد: چهار مورد از این حوادث در فروردین‌ماه، پنج مورد در اردیبهشت‌ماه و ۱۰ مورد در خرداد ۹۹ رخ‌داده است همچنین در این سه ماه هشت مورد آتش سوزی مکان‌های تجاری و مغازه در سمنان رخ‌داده که سهم فروردین‌ماه دو مورد، اردیبهشت‌ماه یک مورد و خردادماه پنج مورد بوده است.

خرداد ماه رکورد دار حوادث

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و امداد و نجات شهرداری سمنان گفت: ۳۹ مورد آتش سوزی معابر و مکان‌های متروکه نیز در سه ماه اول سال ۹۹ در شهر سمنان رخ داد که هفت مورد آن در فروردین‌ماه، ۱۰ مورد در اردیبهشت‌ماه و ۲۲ مورد در خردادماه بوده است.

اسمعیل‌پور با اشاره به وقوع ۴۳ مورد حریق فضای سبز و پارک‌ها عمومی در سه ماه اول سال در شهر سمنان، توضیح داد: ۳۰ مورد از این حوادث در خردادماه، هشت مورد در اردیبهشت و پنج مورد در فروردین‌ماه رخ‌داده است همچنین یک مورد نشت گاز در این بازه زمانی سه ماهه رخ داد که آن هم در خرداد ماه ۹۹ بوده است.

وی از انجام ۱۸۱ مورد عملیات امداد و نجات نیز در سه ماه اول سال جاری خبر داد و گفت: مجموعاً ۲۰۷ نفر در حوادث سه ماه اول سال جاری توسط آتش‌نشانی سمنان نجات یافتند و میانگین رسیدن مأموران آتش‌نشانی به محل حوادث چهار دقیقه و سه ثانیه بوده است.